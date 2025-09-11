في الذكرى الـ 24 لجهمات 11 ايلول.. لحظات صمت وقراءة أسماء الضحايا

Advertisement

في الذكرى الـ24 لهجمات 11 ايلول 2001، تقام في مراسم رسمية وأعمال تطوعية وفعاليات لتكريم لضحايا الهجمات.وسيجتمع العديد من ذوي نحو 3 آلاف ضحية مع شخصيات رسمية وسياسيين في مراسم الذكرى التي تُقام الخميس في والبنتاغون ومدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، بينما يفضل آخرون تذكر هذا اليوم في لقاءات أكثر خصوصية وحميمية.وتُقام فعاليات الذكرى في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية. وتأتي ذكرى هجمات 11 ايلول، التي يُروّج لها غالبا باعتبارها يوما للوحدة الوطنية، بعد يوم واحد من مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك بالرصاص أثناء إلقائه كلمة في إحدى الكليات بولاية يوتا.وقالت السلطات إن مقتل كيرك من المتوقع أن يدفع إلى اتخاذ تدابير أمنية إضافية حول مراسم ذكرى 11 ايلول في موقع مركز التجارة العالمي بنيويورك.وفي موقع غراوند زيرو في مانهاتن، ستُتلى أسماء ضحايا الهجمات بصوت عال من قبل عائلاتهم وأحبائهم خلال مراسم يحضرها جي دي وزوجته، السيدة الثانية أوشا فانس.