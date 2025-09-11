Advertisement

عربي-دولي

في الذكرى الـ 24 لجهمات 11 ايلول.. لحظات صمت وقراءة أسماء الضحايا

Lebanon 24
11-09-2025 | 01:33
A-
A+
Doc-P-1415437-638931766361978024.webp
Doc-P-1415437-638931766361978024.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الذكرى الـ24 لهجمات 11 ايلول 2001، تقام في الولايات المتحدة مراسم رسمية وأعمال تطوعية وفعاليات لتكريم لضحايا الهجمات.
Advertisement


وسيجتمع العديد من ذوي نحو 3 آلاف ضحية مع شخصيات رسمية وسياسيين في مراسم الذكرى التي تُقام الخميس في نيويورك والبنتاغون ومدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، بينما يفضل آخرون تذكر هذا اليوم في لقاءات أكثر خصوصية وحميمية.

وتُقام فعاليات الذكرى في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية. وتأتي ذكرى هجمات 11 ايلول، التي يُروّج لها غالبا باعتبارها يوما للوحدة الوطنية، بعد يوم واحد من مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك بالرصاص أثناء إلقائه كلمة في إحدى الكليات بولاية يوتا.

وقالت السلطات إن مقتل كيرك من المتوقع أن يدفع إلى اتخاذ تدابير أمنية إضافية حول مراسم ذكرى 11 ايلول في موقع مركز التجارة العالمي بنيويورك.

وفي موقع غراوند زيرو في مانهاتن، ستُتلى أسماء ضحايا الهجمات بصوت عال من قبل عائلاتهم وأحبائهم خلال مراسم يحضرها نائب الرئيس جي دي فانس وزوجته، السيدة الثانية أوشا فانس.
وستخصص لحظات صمت في ذكرى التوقيتات الدقيقة التي اصطدمت فيها الطائرات المختطَفة ببرجي مركز التجارة العالمي الشهيرين، وكذلك عند انهيار ناطحتي السحاب.

أما في البنتاغون بولاية فرجينيا، فستُقام مراسم تكريم لـ184 عسكريا ومدنيا قتلوا عندما اصطدمت طائرة مختطفة بمقر وزارة الدفاع الأميركية.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب المراسم، قبل أن يتوجها مساء الخميس إلى حي برونكس لحضور مباراة بيسبول بين فريقي نيويورك يانكيز وديترويت تايغرز.
مواضيع ذات صلة
دقيقة صمت في السفارة الفرنسية إحياءً لذكرى ضحايا 4 آب
lebanon 24
11/09/2025 10:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيلان و١٣ جريحاً في ١١ حادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
lebanon 24
11/09/2025 10:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
العلماء ينجحون في "قراءة الذاكرة": هكذا يصنّف الدماغ الذكريات البصرية
lebanon 24
11/09/2025 10:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 3 قتلى و10 جرحى في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
11/09/2025 10:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

نائب الرئيس

البنتاغون

نيويورك

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-11
02:53 | 2025-09-11
02:21 | 2025-09-11
02:12 | 2025-09-11
01:28 | 2025-09-11
01:13 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24