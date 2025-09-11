بعد الضربة الإسرائيلية على الدوحة.. تقرير إيطالي يتحدث عن حرب أكبر بكثير

Advertisement

ذكر تقرير لصحيفة "La Stampa" الإيطالية وترجمه إلى الإنكليزية موقع "Worldcrunch" الفرنسي أن "قطر من أغنى دول العالم، لكن قيمتها الاستراتيجية تتجاوز بكثير مجرد المال. فهي تستضيف أكبر قاعدة أميركية في ، على بُعد كيلومترات قليلة من الدوحة، بالإضافة إلى وجود عسكري كبير، وتدير حقل غاز مشتركًا ضخمًا مع إيران، وتدير أقوى قوة ناعمة في العالم العربي، "شبكة الجزيرة"، كما وتمتلك خزينة لا تنضب لشراء الامتيازات الرياضية والتأثير على الأعمال التجارية حول العالم".وبحسب الصحيفة، "هكذا، على مدى سنوات، بينما كانت الصواريخ تحلق في سماء الشرق الأوسط المليء بالصراعات، ظلت قطر تجلس في وسط الخليج في برج من العاج والفولاذ، قادرة على توسيع مصالحها ونفوذها بهدوء تام. ومنذ ثلاثة أشهر، تم كسر التعويذة بالفعل. وفي 23 حزيران، كسرت الحرب بين وإيران هذا الحياد الثمين، عندما استهدفت طهران القاعدة الأميركية في العديد، مع أنها قامت بإخطار السلطات القطرية والبيت الأبيض أولًا. إنها تحذيرات رمزية في معظمها، لكنها تُشير إلى نهاية الحصانة".وبحسب الصحيفة، "يوم الثلاثاء، تعرضت الدوحة لهجوم إسرائيلي. لقد أصبحت قطر ساحة معركة جديدة في حرب بالوكالة لا تنتهي: مسرحًا لتفكيك حماس، وهجومًا مباشرًا على الوسطاء وعلى مفاوضات السلام نفسها. لا يمكن اعتبارها إلا الكلمة الفصل التي تُبدد أي أمل في الهدنة. لكن وراء هذه الرسالة الصريحة والمباشرة، تكمن رسالة أعمق. إن نهاية الحصانة تعني نهاية الغموض. تعمل الدولة اليهودية ضد "محور الشر" منذ نحو عشرين عامًا، بل إنها في الواقع فكّكته بالكامل تقريبًا. وقد قدّم الجنرال الأميركي ويسلي كلارك قائمة الدول التي سيتم "إسقاطها"، حرفيًا، قبل أكثر من عقدين من الزمن في مقابلة شهيرة حول "خطة وولفويتز"."وتابعت الصحيفة، "في عام 2002، كان الرئيس جورج دبليو بوش يُعِدّ لهجوم على العراق، لكنه لم يكن يريد التوقف عند هذا الحد. وشملت القائمة أيضًا " ، ولبنان، وليبيا، والصومال، والسودان، والقضاء على إيران". وقد شهدنا سقوط كل هذه الدول تقريبًا، أو على الأقل تحولها إلى أنقاض. لم تكن قطر مدرجة على القائمة، ولا يُمكن أن تكون كذلك، كما هو الحال مع أي دولة أخرى متحالفة مع واشنطن. وهذا منح أمراء قطر، بمن فيهم الحاكم الحالي تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، هامشًا كبيرًا للمناورة. على سبيل المثال، استضافتهم الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، وإيواء قادة حماس باسم القضية الفلسطينية. وكان زعيمهم السياسي المخضرم إسماعيل هنية يقيم هناك، ويتنقل بين الدوحة وإسطنبول وطهران، وانتظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى زيارته للعاصمة الإيرانية لتصفيته".وبحسب الصحيفة، "الآن، ضاقت هوامش التفوق تمامًا. بدعمٍ قويٍّ من إدارة الرئيس الأميركي ، يستطيع نتنياهو أن يفعل ما عجز عنه في عهد بوش: ضمّ المزيد من الأراضي، وتوسيع المناطق الأمنية في وسوريا، وهو تغييرٌ فعليٌّ للحدود، وضرب أعدائه "في أي مكانٍ في العالم"، بحجةٍ قابلةٍ للتغيير هي "الإرهاب". على أي حال، يبدو أن هذه هي الرسالة. إن الضربة المباشرة في الدوحة تُرسل موجات صدمة إلى الرياض وأبو ظبي والقاهرة. لم يعد هناك ملاذ آمن لأحد مع اقتراب المرحلة التالية من المواجهة مع إيران، وكل شيء يُشير إلى أنها ستكون أوسع نطاقًا بكثير من حرب الاثني عشر يومًا في حزيران. وهذه المرة، سيتعين على دول الخليج أن تتخذ موقفًا، وكذلك لبنان وسوريا. إن على قيادة حماس جزء من برنامج أوسع، وقد أبرز صراع حزيران بعض نقاط الضعف التي تسعى هيئة الأركان العامة الآن إلى إزالتها".وبحسب الصحيفة، "أصبحت سلسلة القواعد الأميركية على طول ساحل الخليج، القريبة جدًا من آلاف الصواريخ الإيرانية، عبئًا ثقيلًا. فإما أن تكون هذه السلسلة من القواعد قاعدة أمامية ضد العدو، وهو ما يتطلب تحركًا سياسيًا حاسمًا من الأمراء، أو أن تظل نقطة ضعف. حينها، لا بد من إدخال لبنان وسوريا بقوة إلى المعسكر الغربي. في دمشق، لم يكن سقوط نظام بشار الأسد كافيًا. كان الأخير رجل إيران، لكن الزعيم الجديد، أحمد الشرع، متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين. على الشرع أن يضع الغموض خلفه، وإلا سيُخاطر بتفكك البلاد، مع استعداد الدروز والأكراد لإقامة دول مستقلة. أما في ، لا يزال وحليفه الشيعي حركة أمل جزءًا من حكومة يُفترض أن تُشرف على نزع سلاح الحزب. وفي الحقيقة، لن يكون ذلك سهلًا. في غضون ذلك، أمر البيت الأبيض بإنهاء مهمة اليونيفيل خلال عام، وإذا لم يتحرك الجيش اللبناني، فسيتولى الجيش الإسرائيلي الأمر دون أي تدخل".وتابعت الصحيفة، "بحلول ذلك الوقت، لن تبدو فكرة ممر بري على طول ما كان يُعرف سابقًا بالهلال الشيعي فكرةً مثالية. ويُعتبر نشر قوات الكوماندوز والقوات الخاصة، وربما المزيد، على حدود إيران مباشرةً، أمرًا بالغ الأهمية لإخضاع المرشد الأعلى علي خامنئي، إن لم يكن قد تم القضاء عليه بالفعل. وفي هذا السياق، يُعد تدمير حماس ومدينة غزة، وربما أجزاء من الضفة الغربية، مجرد خطوة تمهيدية لحرب أكبر بكثير".