سيناريو متشائم.. كالاس: أعتقد بأن الحرب بين كييف وموسكو قد تستمر لعامين آخرين



Advertisement

وأشارت كالاس إلى وجود عدة سيناريوهات محتملة لتطور الصراع. مع تصاعد التوتر المستمر بين والاتحاد جراء الحرب في ، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في ، ، عن اعتقادها بأن الحرب بين وموسكو قد تستمر لعامين آخرين.وأشارت كالاس إلى وجود عدة سيناريوهات محتملة لتطور الصراع.

وقالت في تصريحات إعلامية "أعتقد أن السيناريو الواقعي يتمثل في استمرار الحرب لبضع سنوات أخرى، للأسف، لم تُسفر جهود تحقيق السلام، بما في ذلك جهود الرئيس الأميركي، ، عن أي نتائج"، وفق ما نقلت وكالة "تاس".

كما أشارت إلى أنه "على أوكرانيا، وفقا للسيناريو المتشائم، التنازل عن جزء من أراضيها. (العربية)