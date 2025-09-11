29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سيناريو متشائم.. كالاس: أعتقد بأن الحرب بين كييف وموسكو قد تستمر لعامين آخرين
Lebanon 24
11-09-2025
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تصاعد التوتر المستمر بين
روسيا
والاتحاد
الأوروبي
جراء الحرب في
أوكرانيا
، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي
،
كايا كالاس
، عن اعتقادها بأن الحرب بين
كييف
وموسكو قد تستمر لعامين آخرين.
Advertisement
وأشارت كالاس إلى وجود عدة سيناريوهات محتملة لتطور الصراع.
وقالت في تصريحات إعلامية "أعتقد أن السيناريو الواقعي يتمثل في استمرار الحرب لبضع سنوات أخرى، للأسف، لم تُسفر جهود تحقيق السلام، بما في ذلك جهود الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، عن أي نتائج"، وفق ما نقلت وكالة "تاس".
كما أشارت إلى أنه "على أوكرانيا، وفقا للسيناريو المتشائم، التنازل عن جزء من أراضيها. (العربية)
مواضيع ذات صلة
روبيو: قد لا يكون بمقدور الولايات المتحدة وضع سيناريو لإنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
روبيو: قد لا يكون بمقدور الولايات المتحدة وضع سيناريو لإنهاء الحرب في أوكرانيا
11/09/2025 13:36:09
11/09/2025 13:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أوقفنا 7 حروب من بينها الحرب بين راوندا والكونغو الديمقراطية التي استمرت 35 عاما
Lebanon 24
ترامب: أوقفنا 7 حروب من بينها الحرب بين راوندا والكونغو الديمقراطية التي استمرت 35 عاما
11/09/2025 13:36:09
11/09/2025 13:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن ترمي كرة الحل عند لبنان وبري متشائم: "لا تقدم"
Lebanon 24
واشنطن ترمي كرة الحل عند لبنان وبري متشائم: "لا تقدم"
11/09/2025 13:36:09
11/09/2025 13:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: واشنطن وموسكو تسعيان لاتفاق بشأن أوكرانيا يتضمن منح روسيا أراض سيطرت عليها في الحرب
Lebanon 24
بلومبرغ: واشنطن وموسكو تسعيان لاتفاق بشأن أوكرانيا يتضمن منح روسيا أراض سيطرت عليها في الحرب
11/09/2025 13:36:09
11/09/2025 13:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
دونالد ترامب
كايا كالاس
الأوروبي
دونالد
السينا
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
شاهين: الاعتراف بفلسطين بات ضرورة ملحة
Lebanon 24
شاهين: الاعتراف بفلسطين بات ضرورة ملحة
06:29 | 2025-09-11
11/09/2025 06:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترافقه في زيارة تاريخية.. كيم جونغ أون يعزز مكانة ابنته كـ"وريثة"
Lebanon 24
ترافقه في زيارة تاريخية.. كيم جونغ أون يعزز مكانة ابنته كـ"وريثة"
06:18 | 2025-09-11
11/09/2025 06:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فساد إعلامي: مصادرة 121 شركة واعتقال مديري قنوات بارزة في تركيا
Lebanon 24
فساد إعلامي: مصادرة 121 شركة واعتقال مديري قنوات بارزة في تركيا
06:05 | 2025-09-11
11/09/2025 06:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفاهم مع "قسد".. سوريا تستأنف تصدير النفط
Lebanon 24
بعد تفاهم مع "قسد".. سوريا تستأنف تصدير النفط
06:00 | 2025-09-11
11/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميركا تعرّضت للهجوم"... إليكم أبرز الأحداث التي حصلت في 11 أيلول
Lebanon 24
"أميركا تعرّضت للهجوم"... إليكم أبرز الأحداث التي حصلت في 11 أيلول
05:30 | 2025-09-11
11/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن سلاح "حزب الله".. معطيات جديدة
14:20 | 2025-09-10
10/09/2025 02:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:29 | 2025-09-11
شاهين: الاعتراف بفلسطين بات ضرورة ملحة
06:18 | 2025-09-11
ترافقه في زيارة تاريخية.. كيم جونغ أون يعزز مكانة ابنته كـ"وريثة"
06:05 | 2025-09-11
فساد إعلامي: مصادرة 121 شركة واعتقال مديري قنوات بارزة في تركيا
06:00 | 2025-09-11
بعد تفاهم مع "قسد".. سوريا تستأنف تصدير النفط
05:30 | 2025-09-11
"أميركا تعرّضت للهجوم"... إليكم أبرز الأحداث التي حصلت في 11 أيلول
05:05 | 2025-09-11
بالصور: خلية لـ"الحزب" في سوريا.. ما قصتها؟
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 13:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 13:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 13:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24