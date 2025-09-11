Advertisement

عربي-دولي

سيناريو متشائم.. كالاس: أعتقد بأن الحرب بين كييف وموسكو قد تستمر لعامين آخرين

Lebanon 24
11-09-2025 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1415510-638931871130666850.png
Doc-P-1415510-638931871130666850.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع تصاعد التوتر المستمر بين روسيا والاتحاد الأوروبي جراء الحرب في أوكرانيا، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن اعتقادها بأن الحرب بين كييف وموسكو قد تستمر لعامين آخرين.
Advertisement

وأشارت كالاس إلى وجود عدة سيناريوهات محتملة لتطور الصراع.
 
وقالت في تصريحات إعلامية "أعتقد أن السيناريو الواقعي يتمثل في استمرار الحرب لبضع سنوات أخرى، للأسف، لم تُسفر جهود تحقيق السلام، بما في ذلك جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن أي نتائج"، وفق ما نقلت وكالة "تاس".
 
كما أشارت إلى أنه "على أوكرانيا، وفقا للسيناريو المتشائم، التنازل عن جزء من أراضيها. (العربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
روبيو: قد لا يكون بمقدور الولايات المتحدة وضع سيناريو لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
11/09/2025 13:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أوقفنا 7 حروب من بينها الحرب بين راوندا والكونغو الديمقراطية التي استمرت 35 عاما
lebanon 24
11/09/2025 13:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن ترمي كرة الحل عند لبنان وبري متشائم: "لا تقدم"
lebanon 24
11/09/2025 13:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: واشنطن وموسكو تسعيان لاتفاق بشأن أوكرانيا يتضمن منح روسيا أراض سيطرت عليها في الحرب
lebanon 24
11/09/2025 13:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

دونالد ترامب

كايا كالاس

الأوروبي

دونالد

السينا

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:29 | 2025-09-11
06:18 | 2025-09-11
06:05 | 2025-09-11
06:00 | 2025-09-11
05:30 | 2025-09-11
05:05 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24