كشفت مصادر برلمانية في الجنوبية، نقلاً عن وكالة الاستخبارات الوطنية، أنّ الزعيم الكوري كيم جونغ أون يعمل تدريجياً على تعزيز صورة ابنته كيم جو آي كخليفة محتملة له في قيادة البلاد، وذلك بعدما رافقته في زيارته الأخيرة وغير المسبوقة إلى .وأوضح النائب لي سونغ كويون، عضو لجنة الاستخبارات في ، أنّ جو آي لم تظهر للعلن خلال الرحلة، إذ بقيت داخل مبنى سفارة في بكين، غير أن مجرد اصطحابها في جولة خارجية يعدّ بمثابة رسالة واضحة لبناء صورتها كـ"وريثة" للنظام.وأشار عضو اللجنة الآخر بارك سون وون إلى أن مكانتها يجري تثبيتها تدريجياً من خلال ظهورها في مناسبات محدودة ومنحها خبرات سياسية ودبلوماسية، لكن دون الانخراط المباشر في النشاطات العامة.وكانت جو آي قد ظهرت للمرة الأولى أمام الكاميرات في تشرين الثاني 2022 خلال تجربة إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى، ومنذ ذلك الحين تكررت مشاركاتها العلنية بجانب والدها في مناسبات كبرى.الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ ساهم أيضاً في تعزيز هذه الصورة، إذ أشار إليها مراراً على أنها الابنة "الأكثر حباً" أو "احتراماً"، كما أظهرت صور كبار العسكريين وهم ينحنون أمامها في مشهد غير مسبوق، ما أثار تكهنات قوية بأنها تُحضّر لتولي دفة القيادة في .(رويترز)