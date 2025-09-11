Advertisement

عربي-دولي

ترافقه في زيارة تاريخية.. كيم جونغ أون يعزز مكانة ابنته كـ"وريثة"

Lebanon 24
11-09-2025 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1415557-638931934865300168.png
Doc-P-1415557-638931934865300168.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر برلمانية في كوريا الجنوبية، نقلاً عن وكالة الاستخبارات الوطنية، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعمل تدريجياً على تعزيز صورة ابنته كيم جو آي كخليفة محتملة له في قيادة البلاد، وذلك بعدما رافقته في زيارته الأخيرة وغير المسبوقة إلى الصين.
Advertisement

وأوضح النائب لي سونغ كويون، عضو لجنة الاستخبارات في البرلمان، أنّ جو آي لم تظهر للعلن خلال الرحلة، إذ بقيت داخل مبنى سفارة كوريا الشمالية في بكين، غير أن مجرد اصطحابها في جولة خارجية يعدّ بمثابة رسالة واضحة لبناء صورتها كـ"وريثة" للنظام.

وأشار عضو اللجنة الآخر بارك سون وون إلى أن مكانتها يجري تثبيتها تدريجياً من خلال ظهورها في مناسبات محدودة ومنحها خبرات سياسية ودبلوماسية، لكن دون الانخراط المباشر في النشاطات العامة.

وكانت جو آي قد ظهرت للمرة الأولى أمام الكاميرات في تشرين الثاني 2022 خلال تجربة إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى، ومنذ ذلك الحين تكررت مشاركاتها العلنية بجانب والدها في مناسبات كبرى.

الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ ساهم أيضاً في تعزيز هذه الصورة، إذ أشار إليها مراراً على أنها الابنة "الأكثر حباً" أو "احتراماً"، كما أظهرت صور كبار القادة العسكريين وهم ينحنون أمامها في مشهد غير مسبوق، ما أثار تكهنات قوية بأنها تُحضّر لتولي دفة القيادة في المستقبل.

(رويترز)
مواضيع ذات صلة
ابنة كيم جونغ أون ترافقه في أول زيارة رسمية خارجية إلى الصين
lebanon 24
11/09/2025 16:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون: كوريا الشمالية وروسيا تصنعان التاريخ في مواجهة الإمبريالية
lebanon 24
11/09/2025 16:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون يدعو لتوسيع الترسانة النووية لبلاده
lebanon 24
11/09/2025 16:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يهنئ كيم جونغ أون بالذكرى الـ80 لتحرير كوريا
lebanon 24
11/09/2025 16:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الشمالية

البرلمان

المستقبل

دبلوماسي

برلماني

الشمالي

رويترز

القادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:05 | 2025-09-11
09:00 | 2025-09-11
08:00 | 2025-09-11
07:30 | 2025-09-11
07:30 | 2025-09-11
07:00 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24