صفقة سرية تتعلق بالأسرى بين "حزب الله" وإسرائيل.. مصادر تكشف تفاصيلها

نشر موقع "ارم نيوز" تقريرا كشف من خلاله نقلا عن مصادر تفاصيل صفقة تبادل أسرى بين و" " المنتظر إتمامها.

Advertisement

ونقل الموقع عن مصادر قوله أنّ "من قام بوضع الخطوط العريضة لهذه المفاوضات في المرحلة الأخيرة، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ومسؤول فيلق بدر العراقي، هادي العامري، حيث سافرا معًا إلى أنقرة الأسبوع الماضي، لاستكمال ما مهدت له أجهزة تركية مع ، لوضع اللمسات النهائية الخاصة بإطلاق "حزب الله" العراقي سراح الباحثة الروسية ، مقابل التجهيز لإطلاق سراح أمهز ومعه آخرون من حزب الله العراقي والميليشيا .



وبيّن المصدر، أن من قام بتحريك أعمدة هذه الصفقة قبل أكثر من شهر، مسؤول كبير في الحشد الشعبي وقائد إحدى الكتائب الموالية لإيران في ، حيث اجتمع مع وفد من الموساد والخارجية الإسرائيلية في فندق "روتانا أربيل"، واتفقوا على عملية تبادل الأسرى سواء الباحثة الإسرائيلية وأمهز ومعه عناصر من الميليشيا اللبنانية، خطفتهم إسرائيل في الحرب الأخيرة على .



وأفاد المصدر، أن القيادي في حزب الله، محمد كوثراني، كان يطلع على آخر تفاصيل اجتماعات فندق "روتانا أربيل" حول هذه الصفقة عن قرب، موكلا بالتفاوض غير المباشر مع الإسرائيليين حول ذلك.



فيما أوضح مصدر سياسي لبناني مطلع، رفض ذكر اسمه، أنه رغم نفي "حزب الله" أن أمهز ليس بالعنصر المهم أو المحسوب عليه بعد أن خطفته إسرائيل من البترون، لكنه كان مسؤولًا عن خط التهريب البحري.



وأضاف المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الصفقة التي يجرى ترتيبها بشكل محاط بالسرية بعد أن أطلق "حزب الله" العراقي سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية، قد يصاحبها في حال اتمامها إطلاق إسرائيل سراح إلى جانب أمهز، 7 عناصر آخرين من حزب الله تم اختطافهم في الحرب الأخيرة.



وأشار المصدر إلى أنه "ليس غريبا ربط الصفقات بين حزب الله اللبناني والآخر الذي يحمل الاسم ذاته في العراق، خاصة أنهم ضمن محور واحد. (ارم)