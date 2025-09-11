Advertisement

صورة فضائية للغارة الاسرائيلية على الدوحة

Lebanon 24
11-09-2025 | 09:05
كشفت صور أقمار اصطناعية حجم الأضرار التي خلفتها الضربة الجوية الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت اجتماعًا لقادة حركة حماس يوم الثلاثاء.
وفي الصور التي نشرتها شركة "بلانت لابس"، يتضح أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مجمعًا سكنيًا محاطًا بسور، كان يضم الوفد المفاوض من الحركة الذي اجتمع لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار الأميركي.

وأظهرت الصور الملتقطة بعد الهجوم وقوع أضرار في خمسة مبانٍ داخل المجمع، بينما لم تتأثر الأبنية المجاورة بشكل كبير. وقد تعرض المبنى الواقع في أسفل الزاوية اليمنى للصورة لأشد الأضرار، إلى جانب المبنى المجاور له على اليسار.

كما أظهرت صور ما بعد الغارة هرع عدد كبير من المركبات إلى الموقع، في محاولة لاحتواء آثار الضربة، بينما شملت الأضرار أيضًا مبنى صغيرًا قرب مسبح داخل المجمع.

قطر وصفت الهجوم بأنه "جبان" و"اعتداء إجرامي"، مؤكدة احتفاظها بحق الرد. وأسفر القصف عن مقتل ستة أشخاص، لم يكن بينهم أي من القادة البارزين المشاركين في الاجتماع.

من جانبها، أوضحت حركة حماس أن القتلى هم: همام نجل كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لباد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسون، فضلاً عن الوكيل عريف القطري بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.
