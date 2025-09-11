أنهار ألاسكا تتحول إلى اللون البرتقالي.. جرس إنذار جديد لتأثيرات الاحتباس الحراري

Advertisement

تشير الأبحاث المنشورة في دورية PNAS إلى أن ذوبان الجليد الدائم يتيح للماء والأكسجين التفاعل مع الصخور الغنية بالكبريتيد، مولداً حمض الكبريتيك الذي يحرر معادن ثقيلة مثل الحديد والكادميوم والألومنيوم إلى المجاري المائية. هذه العملية، الشبيهة بتصريفات المناجم الحمضية، تحدث هنا من دون أي نشاط تعدين بشري.ويحذر البروفيسور تيم ليونز من جامعة من أن ما يحدث "تحول بيئي لا رجعة فيه"، بينما يصف العالم ديفيد من جامعة كولورادو المشهد بـ"المذهل حقاً" بعد متابعته للمنطقة منذ السبعينيات.التحليلات أظهرت أن تركيزات في مياه نهر سلمون تجاوزت عتبات السمية التي حددتها وكالة حماية البيئة ، مهددة أسماك السلمون وأنواعاً أخرى، كما تقلل المياه العكرة الضوء الواصل إلى قاع النهر وتخنق يرقات الحشرات التي تمثل الغذاء الأساسي لهذه الأسماك.ورغم أن المستويات الحالية في أنسجة الأسماك الصالحة للأكل لا تشكّل خطراً مباشراً على البشر، إلا أن التغيرات البيئية قد تعطل دورة تكاثر السلمون، وهو مصدر غذائي رئيسي للمجتمعات الأصلية في ألاسكا.ويرى الباحثون أن هذه الظاهرة ليست محصورة بنهر سلمون وحده، بل تمتد عبر القطب حيث تتوفر الظروف الجيولوجية المناسبة لذوبان الجليد الدائم. وبغياب أي بنية تحتية لمعالجة هذا التلوث الطبيعي الجديد، يحذر العلماء من أن الاحتباس الحراري ترك بصمته حتى في أكثر الأماكن عزلة على كوكب الأرض.