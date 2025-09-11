Advertisement

عربي-دولي

أنهار ألاسكا تتحول إلى اللون البرتقالي.. جرس إنذار جديد لتأثيرات الاحتباس الحراري

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:23
في ظاهرة بيئية غير مسبوقة، تحولت أنهار سلسلة جبال بروكس في ألاسكا من صفائها المعتاد إلى لون برتقالي داكن، ما أثار قلق العلماء والمجتمعات المحلية على حد سواء. ويعزو الخبراء هذه الظاهرة إلى ذوبان الطبقات الجليدية الدائمة (Permafrost) بفعل ارتفاع درجات الحرارة، ما أطلق سلسلة من التفاعلات الكيميائية الخطيرة.
تشير الأبحاث المنشورة في دورية PNAS إلى أن ذوبان الجليد الدائم يتيح للماء والأكسجين التفاعل مع الصخور الغنية بالكبريتيد، مولداً حمض الكبريتيك الذي يحرر معادن ثقيلة مثل الحديد والكادميوم والألومنيوم إلى المجاري المائية. هذه العملية، الشبيهة بتصريفات المناجم الحمضية، تحدث هنا من دون أي نشاط تعدين بشري.

ويحذر البروفيسور تيم ليونز من جامعة كاليفورنيا من أن ما يحدث "تحول بيئي لا رجعة فيه"، بينما يصف العالم ديفيد كوبر من جامعة كولورادو المشهد بـ"المذهل حقاً" بعد متابعته للمنطقة منذ السبعينيات.

التحليلات أظهرت أن تركيزات المعادن في مياه نهر سلمون تجاوزت عتبات السمية التي حددتها وكالة حماية البيئة الأمريكية، مهددة أسماك السلمون وأنواعاً أخرى، كما تقلل المياه العكرة الضوء الواصل إلى قاع النهر وتخنق يرقات الحشرات التي تمثل الغذاء الأساسي لهذه الأسماك.

ورغم أن المستويات الحالية في أنسجة الأسماك الصالحة للأكل لا تشكّل خطراً مباشراً على البشر، إلا أن التغيرات البيئية قد تعطل دورة تكاثر السلمون، وهو مصدر غذائي رئيسي للمجتمعات الأصلية في ألاسكا.

ويرى الباحثون أن هذه الظاهرة ليست محصورة بنهر سلمون وحده، بل تمتد عبر القطب الشمالي حيث تتوفر الظروف الجيولوجية المناسبة لذوبان الجليد الدائم. وبغياب أي بنية تحتية لمعالجة هذا التلوث الطبيعي الجديد، يحذر العلماء من أن الاحتباس الحراري ترك بصمته حتى في أكثر الأماكن عزلة على كوكب الأرض.
