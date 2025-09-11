Advertisement

عربي-دولي

زيمبابوي تطمح للانضمام لمجلس الأمن الدولي

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:57
A-
A+
Doc-P-1415667-638932102544307735.png
Doc-P-1415667-638932102544307735.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا أن بلاده تقدمت رسميًا بملف ترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي عن الفترة 2027-2028، في خطوة تعكس طموح هراري لتعزيز دورها الدبلوماسي على المستوى الدولي.
Advertisement

وأوضح منانغاغوا عبر منصة "إكس" أن زيمبابوي، في حال انتخابها، ستسعى إلى تعزيز السلام والأمن، وقف العنف المسلح، تقوية التعاون الإقليمي، ودعم قضايا المرأة والشباب.

وأكد الرئيس أن ترشيح بلاده نال دعمًا جماعيًا من مجموعة التنمية الجنوب أفريقي (سادك) ومن الاتحاد الأفريقي، معتبرًا أن هذا التأييد يعكس مصداقية زيمبابوي على الصعيد الإقليمي.

ويعتبر الانضمام إلى مجلس الأمن، حتى لو كان بصفة غير دائمة، فرصة هامة للدول لرفع مكانتها الدولية، والتأثير في القرارات المتعلقة بالسلم والأمن العالمي، وإقامة شراكات استراتيجية، والمساهمة في صياغة القرارات الأممية.

ويضم المجلس الدولي 10 أعضاء غير دائمين يُنتخبون وفق التوزيع الجغرافي، وتستمر مدة العضوية لعامين.

ويرى محللون أن خطوة زيمبابوي تمثل سعيًا لتقديم صوت أفريقي فاعل في صياغة أجندة الأمن والسلام العالمي، مستفيدة من الدعم الإقليمي ومكانتها ضمن المنظومة الأفريقية.
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي: المجلس يؤكد دعمه لسيادة قطر وسلامة أراضيها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
11/09/2025 21:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع سلوك إسرائيل المتهور
lebanon 24
11/09/2025 21:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: العقوبات الأميركية على إيران أكثر بكثير من عقوبات مجلس الأمن الدولي
lebanon 24
11/09/2025 21:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يرفض تكوين قوات الدعم السريع سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالسودان
lebanon 24
11/09/2025 21:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

التعاون الإقليمي

الاتحاد الأفريقي

المجلس الدولي

العنف المسلح

الأمن الدولي

الأفريقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-09-11
13:59 | 2025-09-11
13:45 | 2025-09-11
13:30 | 2025-09-11
13:12 | 2025-09-11
12:58 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24