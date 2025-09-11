زيمبابوي تطمح للانضمام لمجلس الأمن الدولي

Advertisement

أعلن رئيس زيمبابوي منانغاغوا أن بلاده تقدمت رسميًا بملف ترشيحها لشغل مقعد غير دائم في عن الفترة 2027-2028، في خطوة تعكس طموح لتعزيز دورها الدبلوماسي على المستوى الدولي.وأوضح منانغاغوا عبر منصة "إكس" أن زيمبابوي، في حال انتخابها، ستسعى إلى تعزيز السلام والأمن، وقف ، تقوية ، ودعم قضايا المرأة والشباب.وأكد الرئيس أن ترشيح بلاده نال دعمًا جماعيًا من مجموعة التنمية الجنوب أفريقي (سادك) ومن ، معتبرًا أن هذا التأييد يعكس مصداقية زيمبابوي على الصعيد الإقليمي.ويعتبر الانضمام إلى ، حتى لو كان بصفة غير دائمة، فرصة هامة للدول لرفع مكانتها الدولية، والتأثير في القرارات المتعلقة بالسلم والأمن العالمي، وإقامة شراكات استراتيجية، والمساهمة في صياغة القرارات الأممية.ويضم 10 أعضاء غير دائمين يُنتخبون وفق التوزيع الجغرافي، وتستمر مدة العضوية لعامين.ويرى محللون أن خطوة زيمبابوي تمثل سعيًا لتقديم صوت أفريقي فاعل في صياغة أجندة الأمن والسلام العالمي، مستفيدة من الدعم الإقليمي ومكانتها ضمن المنظومة .