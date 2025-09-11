هل ستبدأ "حرب النجوم" قريبا؟

Advertisement

بحسب وو وي رين، كبير علماء مختبر استكشاف الفضاء العميق الصيني، ستتضمن المهمة مركبتين:الأولى: أداة اصطدام حركية تضرب الكويكب.الثانية: مركبة مراقبة لتوثيق النتائج وتحليلها، بهدف اختبار قدرة الصين على تغيير مدار الكويكب واستعراض جدوى أسلوب الدفاع الكوكبي.وأضاف وو خلال الثالث لاستكشاف الفضاء العميق في هيفاي أن اكتشاف الكويكبات والدفاع عنها «يمثل أساسًا لبقاء البشرية وتطورها المستقبلي»، وأن المهمة ستكون فرصةً مثالية للتعاون الدولي رغم تعقيدها.غير أن مراقبين مثل الكاتب الصيني المعروف باسم "كابتن جاك" حذروا عبر " تايمز" من أن هذه التكنولوجيا يمكن تكييفها لعمليات مضادة للأقمار الاصطناعية، بفضل قدراتها على التتبع الدقيق للأهداف المدارية. وأوضحوا أن الجدول (اختبار الاصطدام بحلول 2030، ثم الدفع لتغيير المدار بحلول 2035، وصولًا إلى السيطرة على مدار الكويكبات بحلول 2045) يعكس استراتيجية تدريجية تجمع بين الدفاع الكوكبي والاستغلال الاقتصادي للفضاء، بما في ذلك استخراج النادرة.تأتي الخطوة الصينية بعد ثلاث نجاح في مهمة DART عام 2022 التي أثبتت جدوى الاصطدام الحركي لتغيير مسار كويكب. لكن المراقبين يشيرون إلى أن البعد الاستراتيجي للمشروع الصيني مختلف؛ إذ يرونه خطوة نحو ما يشبه "حرب النجوم" المستقبلية، أي منصة محتملة للتحكم أو استهداف الأقمار الصناعية.يحذر مسؤولون أميركيون من أن تقدم الصين وروسيا في برامج الفضاء المضادة للأقمار الصناعية قد يهدد الاتصالات والملاحة العالمية. بينما تؤكد أن برنامجها «علمي بحت» وأن نفسها تطور أسلحة فضائية هجومية ولم تشارك في مفاوضات ضبط التسلح الفضائي.