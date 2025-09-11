Advertisement

عربي-دولي

هل ستبدأ "حرب النجوم" قريبا؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1415671-638932106336069416.png
Doc-P-1415671-638932106336069416.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الصين رسميًا خطتها لضرب كويكبٍ قريب من الأرض بحلول عام 2030، في خطوة قالت إنها لتعزيز قدراتها في الدفاع الكوكبي واستغلال الموارد الفضائية، لكن محللين رأوا أنها تحمل في طياتها بعدًا عسكريًا محتملًا يضع الأقمار الصناعية في مرمى التكنولوجيا الصينية.
Advertisement

بحسب وو وي رين، كبير علماء مختبر استكشاف الفضاء العميق الصيني، ستتضمن المهمة مركبتين:

الأولى: أداة اصطدام حركية تضرب الكويكب.

الثانية: مركبة مراقبة لتوثيق النتائج وتحليلها، بهدف اختبار قدرة الصين على تغيير مدار الكويكب واستعراض جدوى أسلوب الدفاع الكوكبي.

وأضاف وو خلال المؤتمر الدولي الثالث لاستكشاف الفضاء العميق في هيفاي أن اكتشاف الكويكبات والدفاع عنها «يمثل أساسًا لبقاء البشرية وتطورها المستقبلي»، وأن المهمة ستكون فرصةً مثالية للتعاون الدولي رغم تعقيدها.

غير أن مراقبين مثل الكاتب الصيني المعروف باسم "كابتن جاك" حذروا عبر "آسيا تايمز" من أن هذه التكنولوجيا يمكن تكييفها لعمليات مضادة للأقمار الاصطناعية، بفضل قدراتها على التتبع الدقيق للأهداف المدارية. وأوضحوا أن الجدول الزمني (اختبار الاصطدام بحلول 2030، ثم الدفع لتغيير المدار بحلول 2035، وصولًا إلى السيطرة على مدار الكويكبات بحلول 2045) يعكس استراتيجية تدريجية تجمع بين الدفاع الكوكبي والاستغلال الاقتصادي للفضاء، بما في ذلك استخراج المعادن النادرة.

تأتي الخطوة الصينية بعد ثلاث سنوات من نجاح الولايات المتحدة في مهمة DART عام 2022 التي أثبتت جدوى الاصطدام الحركي لتغيير مسار كويكب. لكن المراقبين يشيرون إلى أن البعد الاستراتيجي للمشروع الصيني مختلف؛ إذ يرونه خطوة نحو ما يشبه "حرب النجوم" المستقبلية، أي منصة محتملة للتحكم أو استهداف الأقمار الصناعية.

يحذر مسؤولون أميركيون من أن تقدم الصين وروسيا في برامج الفضاء المضادة للأقمار الصناعية قد يهدد الاتصالات والملاحة العالمية. بينما تؤكد بكين أن برنامجها «علمي بحت» وأن واشنطن نفسها تطور أسلحة فضائية هجومية ولم تشارك في مفاوضات ضبط التسلح الفضائي.
مواضيع ذات صلة
مصادر لـ "واللا": لا يبدو أن إسرائيل قريبة من صفقة جزئية
lebanon 24
11/09/2025 21:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من حرب جديدة على "حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف
lebanon 24
11/09/2025 21:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تاكسي دبي الطائر.. سيبدأ الخدمة قريبًا!
lebanon 24
11/09/2025 21:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: وجهة حكومة نتنياهو هي حرب أبدية وتقديم الرهائن قربانا خلافا لرغبة الشعب
lebanon 24
11/09/2025 21:08:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المؤتمر الدولي

المستقبل

سنوات من

الصينية

المعادن

واشنطن

الزمني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-09-11
13:59 | 2025-09-11
13:45 | 2025-09-11
13:30 | 2025-09-11
13:12 | 2025-09-11
12:58 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24