عربي-دولي

بعد "غارة الدوحة"... دولة عربيّة وجّهت تحذيراً لإسرائيل

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:11
أفاد موقع "القاهرة 24" المصري، أنّ تقارير عربية وإسرائيلية كشفت أنّ مصر حذرت إسرائيل عبر الولايات المتحدة الأميركية، بعدما استهدفت المكتب السياسي لحركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة". 
وكانت مصر أعلنت عن تضامنها الكامل ووقوفها التام مع دولة قطر، بعد العدوان الإسرائيليّ. (روسيا اليوم)
 
 
 

