تصعيد حوثي جديد.. صواريخ فرط صوتية ومسيّرات تستهدف إسرائيل

Lebanon 24
11-09-2025 | 14:20
قال الناطق العسكري باسم أنصار الله: نفذنا عمليتين استهدفتا موقعين عسكريين للعدو الإسرائيلي في النقب وأم الرشراش.
وأكد أن: قصفنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي.
أضاف: نفذنا عملية نوعية بثلاث مسيرات استهدفت اثنتان منها ما يسمى مطار رامون.
وأشار الى أن: العملية حققت هدفها بنجاح ومستمرون في عملياتنا الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان. (الجزيرة)
