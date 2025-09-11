تصعيد حوثي جديد.. صواريخ فرط صوتية ومسيّرات تستهدف إسرائيل

Advertisement

قال الناطق العسكري باسم الله: نفذنا عمليتين استهدفتا موقعين عسكريين للعدو في وأم الرشراش.وأكد أن: قصفنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي.أضاف: نفذنا عملية نوعية بثلاث استهدفت اثنتان منها ما يسمى .وأشار الى أن: العملية حققت هدفها بنجاح ومستمرون في عملياتنا الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان. (الجزيرة)