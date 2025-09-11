Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: خياراتنا متعددة بشأن المعاهدة النووية ولا نستبعد الانسحاب

Lebanon 24
11-09-2025 | 15:20
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إذا تم تفعيل آلية الزناد فسنتخذ قرارا قويا ومجلس الأمن القومي هو من سيحدد طبيعة الرد.
وأشار الى أن: الخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي أحد خياراتنا وليس الخيار الوحيد. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإيرانية: قيادة النظام هي من ستقرر الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
lebanon 24
12/09/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الشورى الإيراني: سنناقش اليوم مقترح الانسحاب من معاهدة "الانتشار النووي"
lebanon 24
12/09/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: هناك مقترحات مختلفة للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
lebanon 24
12/09/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن التجديد المحتمل لمعاهدة الحد من الأسلحة النووية
lebanon 24
12/09/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24

