عراقجي: خياراتنا متعددة بشأن المعاهدة النووية ولا نستبعد الانسحاب

Advertisement

قال : إذا تم تفعيل آلية فسنتخذ قرارا قويا ومجلس هو من سيحدد طبيعة الرد.وأشار الى أن: الخروج من معاهدة الحد من الانتشار أحد خياراتنا وليس الخيار الوحيد. (الجزيرة)