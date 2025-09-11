Advertisement

عربي-دولي

من أبرز داعمي إسرائيل... من هو تشارلي كيرك؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 16:00
ذكرت "العربية"، أنّ إسم الناشط الأميركي تشارلي كيرك تصدّر عناوين الصحف العالمية بعدما أطلق شاب جامعي النار وأصابه في عنقه، خلال مشاركته في فعالية في جامعة يوتا فالي في ولاية يوتا الأميركية.
وكيرك، هو مؤسس منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية" المحافظة الموجهة للشباب، وهو صوت مؤثر في عالم حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا".

ولعب ومنظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأميركية" دوراً رئيسياً في حشد دعم الشباب لترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي.

ولكيرك ملايين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فلديه 6.9 مليون مشترك عبر "إنستغرام"، و3.8 مليون عبر "يوتيوب".

كما أن كيرك مُقدم برنامج البودكاست الشهير "عرض تشارلي كيرك"، ومؤلف ثلاثة كتب، منها "عقيدة لنجعل أميركا عظيمة مجددًا: الأفكار الوحيدة التي ستفوز بالمستقبل"، وكتاب عن التعديل الثاني للدستور الأميركي، وكان من أشد المؤيدين لحقوق حمل السلاح.

ولطالما صوّر كيرك نفسه مؤيداً قوياً للنظام الإسرائيلي، من خلال مبادراته التنظيمية ونشاطه الشخصي. (العربية)
 
 
