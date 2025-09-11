Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن يدين الضربات الاسرائيلية في قطر: هي أرض وسيط محوري

Lebanon 24
11-09-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1415880-638932563455168713.jpg
Doc-P-1415880-638932563455168713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس على إدانة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.
Advertisement

وأعربت الدول الـ15 في مجلس الأمن عن "إدانتها للضربات الأخيرة على الدوحة، وهي أرض وسيط محوري" في جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدة "دعمها سيادة قطر وسلامة أراضيها".

وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري ديكارلو، عن صدمتها من الغارة الإسرائيلية.

وأضافت في كلمة لها، أن الغارة الإسرائيلية في قطر تصعيد خطير.

وتابعت أن الغارة الإسرائيلية انتهاك لسيادة قطر وسلامتها الإقليمية، مشددة على وجوب احترام سيادة وسلامة أراضي كل الدول الأعضاء ومنها قطر.

وأكدت أن الأعمال العدائية في غزة تسببت في مقتل عشرات الآلاف ودمار كامل، مؤكدة على أن الوضع لا يقل خطورة في الضفة الغربية.

ورأت أن الهجوم الإسرائيلي في قطر يفتح فصلا خطيرا من النزاع المدمر، لافتة إلى أن أي فعل يقوض الوساطة والحوار يضعف الثقة في آلية تسوية النزاعات.

إلى ذلك، دعت لحلول دائمة وعادلة للأزمات في الشرق الأوسط، معتبرة أن الحاجة باتت ملحة لوقف النار في غزة أكثر من أي وقت مضى، داعية لإبرام صفقة تعيد الرهائن وتنهي المعاناة الآن.

بدوره، رأى مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، أن إسرائيل تتصرف وكأن مواثيق الأمم المتحدة غير موجودة.

وشدد على أن إسرائيل لا تكتفي بالمجازر في غزة بل تهاجم دول المنطقة.

وأكد أن الهجوم الإسرائيلي في قطر فعل طائش، وأن حكومة نتنياهو تدفع المنطقة للهاوية.

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، الخميس، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاك سافر لسيادة الدول.

وأدان في كلمته أمام مجلس الأمن، بشدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، قائلا: "نقدر الوساطة التي تقوم بها قطر لإنهاء حمام الدم في غزة وإطلاق سراح المحتجزين".

وشدد على أنه "لا يمكن التفاوض بينما توجه إسرائيل السلاح نحو المفاوض".

أما المندوبة الأميركية في مجلس الأمن دوروثي شيا، فذكرت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل واستهدف قادة حماس في الدوحة، لن يتكرر مرة أخرى.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت شيا إنه "رغم الطبيعة المؤلمة لهجوم الدوحة يعتقد ترامب أن ذلك قد يشكل فرصة للسلام"، مشددة على أنه "يجب القضاء على حماس في غزة".

وأضافت أن واشنطن تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء النزاع، قائلة: "على مجلس الأمن الضغط على حماس بدلا من منحها شرعية"، وفق تعبيرها.

من جهته، أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن الهجوم على قطر يقوض جهود وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على قطر".

كما تابع أن "العدوان الإسرائيلي المتهور على قطر لن يجلب السلام لإسرائيل".

يذكر أن إسرائيل كانت استهدفت الثلاثاء الماضي، اجتماعا لقادة حركة حماس في الدوحة، ما أسفر عن مقتل 6 بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.(العربية)

مواضيع ذات صلة
مندوب سلوفينيا في مجلس الأمن: ندين الهجمات الإسرائيلية على قطر
lebanon 24
12/09/2025 10:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة الدنمارك في مجلس الأمن: انتهاك سيادة قطر غير مقبول وندين الهجوم الإسرائيلي على أراضيها
lebanon 24
12/09/2025 10:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: كندا تدين الضربات الإسرائيلية في قطر
lebanon 24
12/09/2025 10:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الجزائر في مجلس الأمن: استمرار دور اليونيفيل محوري لوقف الأعمال العدائية جنوبي لبنان
lebanon 24
12/09/2025 10:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأمين العام

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:49 | 2025-09-12
02:07 | 2025-09-12
02:00 | 2025-09-12
01:25 | 2025-09-12
00:49 | 2025-09-12
00:32 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24