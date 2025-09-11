مجلس الأمن يدين الضربات الاسرائيلية في قطر: هي أرض وسيط محوري

Advertisement

شدد الدولي أمس الخميس على إدانة الضربات التي استهدفت قادة حماس في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.وأعربت الدول الـ15 في مجلس الأمن عن "إدانتها للضربات الأخيرة على الدوحة، وهي أرض وسيط محوري" في جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدة "دعمها سيادة قطر وسلامة أراضيها".وأعربت وكيلة للأمم المتحدة روز ماري ديكارلو، عن صدمتها من الغارة الإسرائيلية.وأضافت في كلمة لها، أن الغارة الإسرائيلية في قطر تصعيد خطير.وتابعت أن الغارة الإسرائيلية انتهاك لسيادة قطر وسلامتها الإقليمية، مشددة على وجوب احترام سيادة وسلامة أراضي كل الدول الأعضاء ومنها قطر.وأكدت أن الأعمال العدائية في غزة تسببت في مقتل عشرات الآلاف ودمار كامل، مؤكدة على أن الوضع لا يقل خطورة في الضفة الغربية.ورأت أن الهجوم في قطر يفتح فصلا خطيرا من النزاع المدمر، لافتة إلى أن أي فعل يقوض الوساطة والحوار يضعف الثقة في آلية تسوية النزاعات.إلى ذلك، دعت لحلول دائمة وعادلة للأزمات في ، معتبرة أن الحاجة باتت ملحة لوقف النار في غزة أكثر من أي وقت مضى، داعية لإبرام صفقة تعيد الرهائن وتنهي المعاناة الآن.بدوره، رأى مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، أن تتصرف وكأن مواثيق غير موجودة.وشدد على أن إسرائيل لا تكتفي بالمجازر في غزة بل تهاجم دول المنطقة.وأكد أن الهجوم الإسرائيلي في قطر فعل طائش، وأن حكومة نتنياهو تدفع المنطقة للهاوية.وقال مندوب في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، الخميس، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاك سافر لسيادة الدول.وأدان في كلمته أمام مجلس الأمن، بشدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، قائلا: "نقدر الوساطة التي تقوم بها قطر لإنهاء حمام الدم في غزة وإطلاق سراح المحتجزين".وشدد على أنه "لا يمكن التفاوض بينما توجه إسرائيل السلاح نحو المفاوض".أما المندوبة الأميركية في مجلس الأمن دوروثي شيا، فذكرت أن الرئيس الأميركي أكد لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل واستهدف قادة حماس في الدوحة، لن يتكرر مرة أخرى.وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت شيا إنه "رغم الطبيعة المؤلمة لهجوم الدوحة يعتقد أن ذلك قد يشكل فرصة للسلام"، مشددة على أنه "يجب على حماس في غزة".وأضافت أن تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء النزاع، قائلة: "على مجلس الأمن الضغط على حماس بدلا من منحها شرعية"، وفق تعبيرها.، أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن الهجوم على قطر يقوض جهود وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على قطر".كما تابع أن "العدوان الإسرائيلي المتهور على قطر لن يجلب السلام لإسرائيل".يذكر أن إسرائيل كانت استهدفت الثلاثاء الماضي، اجتماعا لقادة حركة حماس في الدوحة، ما أسفر عن مقتل 6 بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.(العربية)