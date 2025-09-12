بعد إدانته.. محامو بولسونارو يعتزمون الطعن

Advertisement

أعلن وكلاء الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق امس أنهم سيقدّمون طعونا، "بما في ذلك على المستوى الدولي"، بحكم الإدانة الصادر في حق موكّلهم الذي قضت بسجنه لمدة 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب، بحسب وكالة "فرانس برس".وكتب أحد مساعدي الرئيس السابق عبر منصة "إكس" :"إنّ فريق الدفاع يعتبر أنّ الأحكام الصادرة مُفرطة وغير متناسبة، وبعد تحليل بنود الحُكم، سيتقدّم بالطعون المناسبة، بما في ذلك على المستوى الدولي".