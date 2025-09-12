Advertisement

عربي-دولي

بعد إدانته.. محامو بولسونارو يعتزمون الطعن

Lebanon 24
12-09-2025 | 01:25
 أعلن وكلاء الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو امس أنهم سيقدّمون طعونا، "بما في ذلك على المستوى الدولي"، بحكم الإدانة الصادر في حق موكّلهم الذي قضت المحكمة العليا بسجنه لمدة 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب، بحسب وكالة "فرانس برس".
وكتب أحد مساعدي الرئيس السابق فابيو واجنغارتن عبر منصة "إكس" :"إنّ فريق الدفاع يعتبر أنّ الأحكام الصادرة مُفرطة وغير متناسبة، وبعد تحليل بنود الحُكم، سيتقدّم بالطعون المناسبة، بما في ذلك على المستوى الدولي".
