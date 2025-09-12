Advertisement

عربي-دولي

حركت من قبل وحدة 840.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتقال خلايا تابعة لفيلق القدس في سوريا

Lebanon 24
12-09-2025 | 04:22
في تطور لافت، أعلنت إسرائيل أن قواتها نفذت سلسلة عمليات في سوريا أدت إلى اعتقال خلايا تابعة لفيلق القدس الإيراني وفق زعمها. 
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر حسابه في إكس اليوم الجمعة إلى أن القوات الإسرائيلية "ألقت القبض خلال الأشهر الماضية في سوريا على خلايا تم تحريكها من قبل وحدة العمليات الخاصة 840 التابعة لفيلق القدس الإيراني.

وأضاف أن العناصر الذين أوقفوا نقلوا إلى إسرائيل للتحقيق معهم. وزعم أن "تلك الخلايا وجهت من قبل الوحدة 840 لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل".

إلى ذلك، أوضح أنه خلال شهري آذار ونيسان الماضيين تم القبض على عنصرين تابعين للوحدة 840 على الأراضي السورية وهما زيدان الطويل ومحمد الكريان.

كما أشار إلى القبض على خلايا أخرى "تم تحريكها نيابة عن الوحدة 840 من قبل اللبنانيين قاسم صلاح الحسيني ومحمد شعيب اللذين تم القضاء عليهما الشهر الأخير في لبنان، لافتا إلى أنهما كانا "من أبرز العناصر المؤثرة في محور تهريب الأسلحة من إيران إلى الضفة والجبهة الشمالية.

وأوضح أدرعي أنه بعد التحقيق مع عدد من العناصر تبين أن بعضهم لم يكن يعلم لصالح من يعمل، قائلا إن تجنيدهم للعمل تم في الكثير من الأحيان دون كشف الدوافع الحقيقية للوحدة وبواسطة الرشوة المالية.

وأضاف أن إسرائيل هاجمت "معسكرات تابعة للجيش السوري شرقي البلاد تم استخدامها من قبل هذه الوحدة". وأشار إلى أن "فيلق القدس يستغل أوضاع اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم بالخدعة والرشوة من أجل تنفيذ عمليات إرهابية تعرض حياتهم للخطر. "

وختم بالقول ان الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان "أعمالهما الحازمة الوحدة 840 وأذرع المحور الإيراني كافةً". 
 
