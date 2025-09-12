حركت من قبل وحدة 840.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتقال خلايا تابعة لفيلق القدس في سوريا

Advertisement

في تطور لافت، أعلنت أن قواتها نفذت سلسلة عمليات في أدت إلى اعتقال خلايا تابعة لفيلق القدس وفق زعمها.وأشار المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر حسابه في إكس اليوم الجمعة إلى أن القوات "ألقت القبض خلال الأشهر الماضية في سوريا على خلايا تم تحريكها من قبل وحدة العمليات الخاصة 840 التابعة لفيلق القدس الإيراني.وأضاف أن العناصر الذين أوقفوا نقلوا إلى إسرائيل للتحقيق معهم. وزعم أن "تلك الخلايا وجهت من قبل الوحدة 840 لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل".إلى ذلك، أوضح أنه خلال شهري آذار ونيسان الماضيين تم القبض على عنصرين تابعين للوحدة 840 على الأراضي وهما زيدان ومحمد الكريان.كما أشار إلى القبض على خلايا أخرى "تم تحريكها نيابة عن الوحدة 840 من قبل اللبنانيين قاسم صلاح الحسيني ومحمد شعيب اللذين تم عليهما الشهر الأخير في ، لافتا إلى أنهما كانا "من أبرز العناصر المؤثرة في محور تهريب الأسلحة من إلى الضفة والجبهة الشمالية.وأوضح أدرعي أنه بعد التحقيق مع عدد من العناصر تبين أن بعضهم لم يكن يعلم لصالح من يعمل، قائلا إن تجنيدهم للعمل تم في الكثير من الأحيان دون كشف الدوافع الحقيقية للوحدة وبواسطة الرشوة المالية.وأضاف أن إسرائيل هاجمت "معسكرات تابعة للجيش السوري شرقي البلاد تم استخدامها من قبل هذه الوحدة". وأشار إلى أن "فيلق القدس يستغل أوضاع اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم بالخدعة والرشوة من أجل تنفيذ عمليات إرهابية تعرض حياتهم للخطر. "وختم بالقول ان الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان "أعمالهما الحازمة الوحدة 840 وأذرع المحور الإيراني كافةً".