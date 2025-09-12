29
عربي-دولي
المنطقة أمام "حرب شاملة".. تقريرٌ بريطانيّ يحذر
Lebanon 24
12-09-2025
|
11:00
A-
A+
نشرت صحيفة "إندبندنت"
البريطانية
تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ الضربة
الإسرائيلية
التي طالت العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، تُعتبر الأخطر منذ اندلاع حرب غزة، مشيراً إلى أن ذاك الحدث يضعُ المنطقة برمتها على حافة حربٍ شاملة.
ويقولُ الكاتب بيل تريو، كبير المراسلين الدوليين، إنَّ "الضربات لم تكن مجرد عمل عسكري تقليدي، بل مثّلت تحوّلاً خطيراً أدخل قطر، الوسيط الإقليمي الرئيس في المحادثات لوقف إطلاق النار، إلى قلب المواجهة، وحوّلت العاصمة الخليجية من منصة للحوار إلى ساحة للحرب".
وأوضح التقرير أن
إسرائيل
برّرت استهداف الدوحة بوجود قيادات بارزة من حركة "
حماس
" على أراضيها، رغم أن العاصمة القطرية كانت تحتضن في الشهور الماضية مفاوضات معقّدة للتهدئة.
كذلك، اعتبر التقرير أنَّ هذه الضربة نسفت عملياً أي أمل في استئناف محادثات الهدنة، إذ رفض الجيش
الإسرائيلي
كشف الأهداف الدقيقة أو الخسائر البشرية، مشيراً إلى أنَّ
وسائل الإعلام الإسرائيلية
تحدّثت عن استهداف أسماء بارزة مثل خليل الحية، وزاهر جبارين، وخالد مشعل، غير أن حماس أكدت مقتل 5 من أعضائها فقط، من خارج الوفد المفاوض.
وتابع التقرير أن هذه الضربة أثارت قلقاً بالغاً حتى داخل إسرائيل نفسها، إذ عبّرت أكبر مجموعة من عائلات الرهائن الإسرائيليين عن "خوف شديد" من تعقيد الضربة فرص إعادة نحو 50 رهينة محتجزين لدى حماس، قائلاً إنَّ الضربة عكست رفضاً صريحاً للحلول الدبلوماسية لصالح الخيار العسكري البحت.
وقال التقرير إن الدوحة لم تكن في منأى عن تبعات الحرب سابقاً، حيث واجهت في حزيران الماضي تبادلاً نارياً إثر قصف إيراني، استهدف إسرائيل، والولايات المتحدة، اضطرت معه قطر للتدخل الدفاعي، ما كلّفها ثمناً باهظاً. واليوم تجد الدوحة نفسها مرة أخرى في مواجهة مباشرة، لكن هذه المرة مع إسرائيل، بحسب "الإندبندنت".
وأضاف التقرير أن وجود قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة أميركية في المنطقة، جعل الضربة تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية، وأعاد المخاوف من تحول قطر إلى ساحة رئيسة في أي صراع مقبل بين
إيران
وإسرائيل.
(24)
