عربي-دولي

الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي بعد هجوم الدوحة

Lebanon 24
12-09-2025 | 05:48
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (راديو كان) أن دولة الإمارات العربية المتحدة استدعت يوم الجمعة السفير الإسرائيلي لديها على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.
ولم تصدر بعد أي تعليقات رسمية من وزارتي الخارجية الإماراتية أو الإسرائيلية بشأن هذه الخطوة.

ويأتي الاستدعاء قبيل انعقاد قمة عربية إسلامية طارئة تستضيفها الدوحة يومي الأحد والاثنين المقبلين، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، قد أوضح يوم الخميس أن جولة الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأخيرة في دول الخليج هدفت إلى تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي عقب هذا الهجوم الإسرائيلي الذي أثار ردود فعل غاضبة في المنطقة.
 
(رويترز)
الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

محمد بن

إسلامي

الخليج

