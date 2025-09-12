الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي بعد هجوم الدوحة

Advertisement

ذكرت هيئة البث (راديو كان) أن دولة العربية المتحدة استدعت يوم الجمعة السفير لديها على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.ولم تصدر بعد أي تعليقات رسمية من وزارتي الخارجية الإماراتية أو الإسرائيلية بشأن هذه الخطوة.ويأتي الاستدعاء قبيل انعقاد قمة عربية إسلامية طارئة تستضيفها الدوحة يومي الأحد والاثنين المقبلين، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، قد أوضح يوم الخميس أن جولة الرئيس الشيخ زايد آل الأخيرة في دول هدفت إلى تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي عقب هذا الهجوم الإسرائيلي الذي أثار ردود فعل غاضبة في المنطقة.