اغتيال كيرك.. القناص طليق والمحققون يلاحقون الخيوط

Advertisement

لا يزال القناص الذي قتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك طليقًا، رغم نشر صور وفيديوهات للرجل الذي يُعتقد أنه نفذ العملية الأربعاء في جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم – ولاية يوتا.كيرك، البالغ 31 عامًا، أصيب برصاصة قاتلة في عنقه أثناء مشاركته في فعالية طلابية حضرها نحو 3 آلاف شخص. وكان الحدث يتضمن مناظرات حول قضايا مثيرة للجدل مثل العنف المسلح والعِرق.المحققون عرضوا مقطع فيديو لرجل كان يسير على سطح المبنى الذي انطلقت منه الرصاصة قبل أن يغادر المكان. وعُثر لاحقًا على بندقية عالية الدقة تعمل بآلية الترباس في منطقة مجاورة مغطاة بالأشجار.وما زال الرجل موصوفًا بأنه "شخص محل اهتمام" لا مشتبه به رسميًا.الرئيس الأميركي قال إن المحققين يحققون تقدمًا في تعقب القاتل، معلنًا أنه سيمنح كيرك وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في . ووصفه بأنه "رجل عظيم، خاصة مع الشباب".مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أعلن مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على القاتل.كما ظهر حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس في مؤتمر صحافي إلى جانب مدير الـFBI ومسؤولين آخرين، داعيًا المواطنين للمساعدة في التعرف النحيل الذي كان يرتدي قبعة بيسبول داكنة ونظارات شمسية.الحادثة تأتي في خضم موجة عنف سياسي تُعتبر الأطول في الولايات المتحدة منذ السبعينيات، إذ وثقت أكثر من 300 حادثة عنف ذات دوافع سياسية منذ هجوم ترامب على مبنى الكابيتول في كانون الثاني2021.ترامب نفسه كان نجا من محاولتي اغتيال، إحداهما أصابته في أذنه خلال فعالية انتخابية في 2024، والثانية أُحبطت بعد شهرين.الأميركي جاي. دي. ألغى رحلة إلى وتوجه إلى ولاية يوتا لمرافقة عائلة كيرك ونقل نعشه إلى أريزونا على متن طائرة الرئاسة الثانية.