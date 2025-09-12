Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تستدعي سفير روسيا

Lebanon 24
12-09-2025 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1416086-638932896244638569.jpg
Doc-P-1416086-638932896244638569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استدعت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، السفير الروسي لدى برلين على خلفية الانتهاكات الأخيرة للمجال الجوي البولندي من جانب مسيرات روسية.
Advertisement

وفي منشور على منصة "إكس"، بررت الخارجية الألمانية هذه الخطوة بأن تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خطير" و"لا يمكن قبوله".
 
كما أكدت أن "الناتو يقف موحداً للدفاع عن أراضي الحلف وعن أمننا". (العربية) 
مواضيع ذات صلة
ألمانيا تستدعي سفير روسيا على خلفية حادثة المسيّرات في بولندا
lebanon 24
12/09/2025 22:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تستدعي نائب سفير إسرائيل للتنديد بهجوم الدوحة وتصريحات نتنياهو
lebanon 24
12/09/2025 22:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر دبلوماسي: فرنسا تستدعي السفير الروسي بسبب اختراق طائرات مسيرة روسية للمجال الجوي البولندي
lebanon 24
12/09/2025 22:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي بعد هجوم الدوحة
lebanon 24
12/09/2025 22:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

وزارة الخارجية

الرئيس الروسي

السفير الروسي

فلاديمير بوتي

الألمانية

فلاديمير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:25 | 2025-09-12
14:05 | 2025-09-12
13:34 | 2025-09-12
13:20 | 2025-09-12
13:00 | 2025-09-12
12:47 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24