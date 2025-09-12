ألمانيا تستدعي سفير روسيا

Advertisement

استدعت ، الجمعة، لدى برلين على خلفية الانتهاكات الأخيرة للمجال الجوي البولندي من جانب روسية.وفي منشور على منصة "إكس"، بررت الخارجية الألمانية هذه الخطوة بأن تصرف "خطير" و"لا يمكن قبوله".