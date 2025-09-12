Advertisement

عربي-دولي

والده قام بتسليمه... هذه هويّة قاتل تشارلي كيرك

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:24
أفادت  وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة ثولها إن قاتل المؤثر الأميركي المحافظ تشارلي كيرك يدعى تايلر روبنسون، ويبلغ من العمر 22 عامًا من ولاية يوتا.
كما أشارت إلى أن روبنسون اعترف لوالده بإطلاق النار على كيرك، وقتله خلال فعالية في جامعة يوتا فالي، فما كان من الأب إلا أن اتصل بالسلطات لتسليمه. (العربية)
 
صورة متداولة لتايلر روبنسون
