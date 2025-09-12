تحذيرات لنتنياهو: مئات الآلاف محاصرون في غزة والعملية قد تطول

Advertisement

قالت هيئة البث إن "قادة أبلغوا اليوم أن العملية بمدينة غزة ستؤدي لقتل بعض الرهائن".وأشارت الى أن: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها.أضافت: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن العملية بمدينة غزة قد تطول دون تحقيق أهدافها.تابعت: نتنياهو أصر خلال الاجتماع على المضي في العملية بمدينة غزة رغم تحذيرات المؤسسة الأمنية. (الجزيرة)