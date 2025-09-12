Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات لنتنياهو: مئات الآلاف محاصرون في غزة والعملية قد تطول

Lebanon 24
12-09-2025 | 14:25
A-
A+
Doc-P-1416200-638933088278084739.jpg
Doc-P-1416200-638933088278084739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو اليوم أن العملية بمدينة غزة ستؤدي لقتل بعض الرهائن".
Advertisement
وأشارت الى أن: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها.
أضافت: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن العملية بمدينة غزة قد تطول دون تحقيق أهدافها.
تابعت: نتنياهو أصر خلال الاجتماع على المضي في العملية بمدينة غزة رغم تحذيرات المؤسسة الأمنية. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تحذّر من أن زلزال أفغانستان قد يؤثر على مئات آلاف الأشخاص
lebanon 24
13/09/2025 01:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ليس واضحا إن كانت عملية الإجلاء ستنجح والمعطيات تشير إلى وجود مئات الآلاف بمدينة غزة
lebanon 24
13/09/2025 01:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها
lebanon 24
13/09/2025 01:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية: احتلال مناطق ودفع مئات الآلاف للنزوح سيزيد من الضغط السياسي والقانوني
lebanon 24
13/09/2025 01:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

مؤسسة الأمن

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الجزيرة

نتنياهو

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2025-09-12
16:30 | 2025-09-12
16:12 | 2025-09-12
15:36 | 2025-09-12
15:11 | 2025-09-12
15:03 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24