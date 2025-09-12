كان من المقرر شنّ عملية برية... معلومات جديدة عن "غارة الدوحة"

Advertisement

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على الأمر، إن الموساد وضع خطته في الأسابيع الأخيرة لتنفيذ اغتيالات لقادة حماس على الأرض، عبر عملاء ميدانيين.لكن في وقت لاحق، رفض رئيس الموساد دافيد بارنيا تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أنها "ستمزق العلاقة مع القطريين الذين يتوسطون في محادثات لإعادة الرهائن من ".وحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي قرر شن غارة جوية على مقر إقامة قادة الحركة في العاصمة ، بعد رفض الموساد تنفيذ خطته عبر عملاء على الأرض.