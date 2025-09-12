Advertisement

كان من المقرر شنّ عملية برية... معلومات جديدة عن "غارة الدوحة"

Lebanon 24
12-09-2025 | 15:11
كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" وضع خطة لشن عملية برية في الدوحة بهدف اغتيال قادة حركة حماس، لكنه قرر لاحقًا عدم تنفيذها.
وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على الأمر، إن الموساد وضع خطته في الأسابيع الأخيرة لتنفيذ اغتيالات لقادة حماس على الأرض، عبر عملاء ميدانيين.


لكن في وقت لاحق، رفض رئيس الموساد دافيد بارنيا تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أنها "ستمزق العلاقة مع القطريين الذين يتوسطون في محادثات لإعادة الرهائن من قطاع غزة".


وحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي قرر شن غارة جوية على مقر إقامة قادة الحركة في العاصمة القطرية، بعد رفض الموساد تنفيذ خطته عبر عملاء على الأرض.
 
