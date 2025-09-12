Advertisement

دعوة أوروبية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
12-09-2025 | 16:35
أدان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الجمعة، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر الحالي، مشددين على أنها تشكل "انتهاكاً لسيادة قطر وخطراً على استقرار المنطقة".
وحذر الوزراء الثلاثة في بيان مشترك من أن هذه الضربات تقوض جهود التوصل إلى اتفاق تفاوضي من شأنه تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، داعين الأطراف كافة إلى تكثيف الجهود لإقرار وقف فوري للنار.

كما أكدوا دعمهم "الكامل" لدور قطر في جهود الوساطة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، مشددين على أن الأولوية يجب أن تبقى وقف الحرب بشكل دائم، وإطلاق سراح الرهائن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كذلك طالبوا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية الجارية في مدينة غزة، محذرين من أنها تتسبب بضحايا مدنيين وبنزوح جماعي، وتدمير للبنية التحتية الأساسية، داعين إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بأمان في جميع أنحاء القطاع.

في الوقت نفسه، طالب وزراء خارجية مجموعة E3 بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، وتجريد الحركة من السلاح وإقصائها نهائياً من حكم القطاع.  (العربية)
الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بريطانيا

إسرائيل

الغارات

