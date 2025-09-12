Advertisement

عربي-دولي

وقع على عمق عشرة كيلومترات.. زلزال قوي يضرب سواحل شرق روسيا

Lebanon 24
12-09-2025 | 23:47
ضرب زلزال بقوة 7,5 درجة قبالة سواحل الشرق الأقصى الروسي.
وأشار مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إلى احتمال تشكل أمواج "خطيرة" على طول السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

بدوره، قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة وقع بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
مركز الأبحاث الألماني

المحيط الهادئ

مركز التحذير

كامتشاتكا

الأقصى

الروس

