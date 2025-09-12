وقع على عمق عشرة كيلومترات.. زلزال قوي يضرب سواحل شرق روسيا

ضرب زلزال بقوة 7,5 درجة قبالة سواحل الشرق الروسي.

وأشار من أمواج التسونامي في إلى احتمال تشكل أمواج "خطيرة" على طول السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.



بدوره، قال لعلوم الأرض إن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة وقع بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة الروسية السبت.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.