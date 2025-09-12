29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وقع على عمق عشرة كيلومترات.. زلزال قوي يضرب سواحل شرق روسيا
Lebanon 24
12-09-2025
|
23:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال بقوة 7,5 درجة قبالة سواحل الشرق
الأقصى
الروسي.
Advertisement
وأشار
مركز التحذير
من أمواج التسونامي في
المحيط الهادئ
إلى احتمال تشكل أمواج "خطيرة" على طول السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.
بدوره، قال
مركز الأبحاث الألماني
لعلوم الأرض إن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة وقع بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة
كامتشاتكا
الروسية السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
مواضيع ذات صلة
زلزال يضرب شمال شرق سواحل تايوان بقوة 6 على مقياس ريختر
Lebanon 24
زلزال يضرب شمال شرق سواحل تايوان بقوة 6 على مقياس ريختر
13/09/2025 11:06:22
13/09/2025 11:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
على عمق عشرة كيلومترات... زلزال قرب الحدود بين ميانمار والهند
Lebanon 24
على عمق عشرة كيلومترات... زلزال قرب الحدود بين ميانمار والهند
13/09/2025 11:06:22
13/09/2025 11:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة أميركية: لا تهديدات بتسونامي بعد زلزال ضرب سواحل شرق روسيا
Lebanon 24
هيئة أميركية: لا تهديدات بتسونامي بعد زلزال ضرب سواحل شرق روسيا
13/09/2025 11:06:22
13/09/2025 11:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 6.7 يضرب إقليم كامشاتكا في شرق روسيا
Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 6.7 يضرب إقليم كامشاتكا في شرق روسيا
13/09/2025 11:06:22
13/09/2025 11:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز الأبحاث الألماني
المحيط الهادئ
مركز التحذير
كامتشاتكا
الأقصى
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرارات بلا مخالب في مواجهة مشروع "إسرائيل الكبرى"!
Lebanon 24
قرارات بلا مخالب في مواجهة مشروع "إسرائيل الكبرى"!
04:00 | 2025-09-13
13/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجسام غريبة قبالة سواحل كاليفورنيا.. هذا ما كشفه ضابط أميركي
Lebanon 24
أجسام غريبة قبالة سواحل كاليفورنيا.. هذا ما كشفه ضابط أميركي
04:00 | 2025-09-13
13/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رداءة في الصوت والصورة.. السوريون غاضبون بسبب مقابلة الشرع واعتذار وتوضيح من التلفزيون
Lebanon 24
رداءة في الصوت والصورة.. السوريون غاضبون بسبب مقابلة الشرع واعتذار وتوضيح من التلفزيون
03:58 | 2025-09-13
13/09/2025 03:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سوشيلا كاركي... قاضية سابقة في مهمة صعبة ولحظات فارقة بعد العاصفة
Lebanon 24
سوشيلا كاركي... قاضية سابقة في مهمة صعبة ولحظات فارقة بعد العاصفة
03:47 | 2025-09-13
13/09/2025 03:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء بالفاشر... والجيش السوداني يحبط هجوماً بالمسيرات على الأبيض
Lebanon 24
هدوء بالفاشر... والجيش السوداني يحبط هجوماً بالمسيرات على الأبيض
03:42 | 2025-09-13
13/09/2025 03:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2025-09-13
قرارات بلا مخالب في مواجهة مشروع "إسرائيل الكبرى"!
04:00 | 2025-09-13
أجسام غريبة قبالة سواحل كاليفورنيا.. هذا ما كشفه ضابط أميركي
03:58 | 2025-09-13
رداءة في الصوت والصورة.. السوريون غاضبون بسبب مقابلة الشرع واعتذار وتوضيح من التلفزيون
03:47 | 2025-09-13
سوشيلا كاركي... قاضية سابقة في مهمة صعبة ولحظات فارقة بعد العاصفة
03:42 | 2025-09-13
هدوء بالفاشر... والجيش السوداني يحبط هجوماً بالمسيرات على الأبيض
03:30 | 2025-09-13
إسرائيل تستعد لاستئناف الغارات الجوية على إيران.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 11:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 11:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 11:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24