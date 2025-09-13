رقم كبير.. اعتراف خطير من رئيس الأركان الإسرائيلي السابق حول عدد الشهداء في غزة



وكشف هاليفي الذي استقال من منصبه في مارس الماضي خلال لقاء قبل أيام مع "كيبوتس" جنوب ، أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قُتلوا أو جُرحوا، في رقم يقترب إلى حد كبير مع ما أعلنته في غزة، والتي غالباً ما يتهمها المسؤولون الإسرائيليون بعدم دقة أرقامها لاسيما أنها "تابعة لحماس". أكد رئيس أركان الجيش السابق، هرتسي هاليفي، مقتل و إصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني في الحرب الدامية بغزة، مؤكداً أن المشورة القانونية لم تقيد عمليات الجيش ولا مرة على الإطلاق.وكشف هاليفي الذي استقال من منصبه في مارس الماضي خلال لقاء قبل أيام مع "كيبوتس" جنوب ، أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قُتلوا أو جُرحوا، في رقم يقترب إلى حد كبير مع ما أعلنته في غزة، والتي غالباً ما يتهمها المسؤولون الإسرائيليون بعدم دقة أرقامها لاسيما أنها "تابعة لحماس".

كما أكد الجنرال السابق أن هذه الحرب "ليست هادئة"، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي على إسرائيل اتخاذ موقف أكثر صرامة في قبل هجوم 7 تشرين الاول.



لكنه أصر على أن الجيش الإسرائيلي يعمل ضمن قيود القانون الإنساني الدولي.

مع ذلك، نفى هاليفي أن تكون المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في جميع أنحاء .



وقال: لم يقيدني أحدٌ قط.. ولا مرة.. ولا حتى العسكري يفعات تومر يروشالمي، الذي، بالمناسبة، لا يملك صلاحية تقييدي".



إلى ذلك، ألمح إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تكمن في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقل " "