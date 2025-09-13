29
روبيو للفلبين: نقف معكم ضد بكين
Lebanon 24
أكد
وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
أن بلاده تقف إلى جانب الفلبين، رافضا ما وصفها بخطط
الصين
"المزعزعة للاستقرار" في
جزيرة
مرجانية متنازععليها في
بحر الصين
الجنوبي.
كما أضاف في بيان "ادعاء
بكين
أن شعاب سكاربوروالمرجانية محمية طبيعية هو محاولة قسرية أخرى لتعزيز مطالبها الإقليمية والبحرية الكاسحة في بحر الصين الجنوبي على حساب
جيرانها".
ويخشى الصيادون الفلبينيون أن تؤدي خطة بكين لإنشاء المحميةالطبيعية إلى تقييد عملهم في
الجزيرة
المرجانية التي تخضع لمراقبةمستمرة من السفن
الصينية
.
