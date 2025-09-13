Advertisement

عربي-دولي

روبيو للفلبين: نقف معكم ضد بكين

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1416354-638933551331964892.webp
Doc-P-1416354-638933551331964892.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده تقف إلى جانب الفلبين، رافضا ما وصفها بخطط الصين "المزعزعة للاستقرار" في جزيرة مرجانية متنازععليها في بحر الصين الجنوبي.
Advertisement
كما أضاف في بيان "ادعاء بكين أن شعاب سكاربوروالمرجانية محمية طبيعية هو محاولة قسرية أخرى لتعزيز مطالبها الإقليمية والبحرية الكاسحة في بحر الصين الجنوبي على حساب
جيرانها".

ويخشى الصيادون الفلبينيون أن تؤدي خطة بكين لإنشاء المحميةالطبيعية إلى تقييد عملهم في الجزيرة المرجانية التي تخضع لمراقبةمستمرة من السفن الصينية.
مواضيع ذات صلة
الراعي مُخاطباً عون: نصلي معكم من أجل سلام دائم على كامل الأرض اللبنانية
lebanon 24
13/09/2025 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني: بكين ستواصل دعم كوبا ضد سياسات التدخل والحصار
lebanon 24
13/09/2025 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: نقف بحزم ضد أي تصعيد للحرب في غزة
lebanon 24
13/09/2025 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: ترامب استخدم الجيش ضد تجار المخدرات لحماية الأميركيين
lebanon 24
13/09/2025 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

ماركو روبيو

بحر الصين

الجزيرة

الصينية

المرجان

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:29 | 2025-09-13
06:13 | 2025-09-13
06:10 | 2025-09-13
06:09 | 2025-09-13
05:33 | 2025-09-13
04:54 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24