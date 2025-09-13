روبيو للفلبين: نقف معكم ضد بكين

أكد الأميركي أن بلاده تقف إلى جانب الفلبين، رافضا ما وصفها بخطط "المزعزعة للاستقرار" في مرجانية متنازععليها في الجنوبي.

Advertisement

كما أضاف في بيان "ادعاء أن شعاب سكاربوروالمرجانية محمية طبيعية هو محاولة قسرية أخرى لتعزيز مطالبها الإقليمية والبحرية الكاسحة في بحر الصين الجنوبي على حساب

جيرانها".



ويخشى الصيادون الفلبينيون أن تؤدي خطة بكين لإنشاء المحميةالطبيعية إلى تقييد عملهم في المرجانية التي تخضع لمراقبةمستمرة من السفن .