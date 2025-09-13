Advertisement

عربي-دولي

هدوء بالفاشر... والجيش السوداني يحبط هجوماً بالمسيرات على الأبيض

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:42
أكد مسؤول عسكري سوداني أن الدفاعات الأرضية التابعة للفرقة الخامسة مشاة بالجيش السوداني تصدت، اليوم السبت ، لهجوم بطائرات مسيرة حاولت استهداف عدد من المواقع بمدينة الأُبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.
وأضاف المسؤول للعربية أن "وحدات المضادات الأرضية مدعومة بمنظومات التشويش نجحت في إسقاط الطائرات التي سيرتها قوات الدعم السريع من المناطق الشمالية الغربية لولاية شمال كردفان.
بالتزامن وسع الجيش والقوات المساندة له عمليات التمدد في محلية (بارا ) وعدد من البلدات بولاية شمال كردفان.

أتى توسع العمليات العسكرية هذا في أعقاب نجاح الجيش في استرداد مدينة بارا ذات الموقع الاستراتيجي بولاية شمال كردفان قبل يومين.
