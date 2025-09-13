هدوء بالفاشر... والجيش السوداني يحبط هجوماً بالمسيرات على الأبيض



Advertisement

وأضاف المسؤول للعربية أن "وحدات المضادات الأرضية مدعومة بمنظومات التشويش نجحت في إسقاط الطائرات التي سيرتها من المناطق الشمالية الغربية لولاية شمال كردفان. أكد مسؤول عسكري أن الدفاعات الأرضية التابعة للفرقة الخامسة مشاة بالجيش السوداني تصدت، اليوم السبت ، لهجوم بطائرات مسيرة حاولت استهداف عدد من المواقع بمدينة الأُبيض حاضرة ولاية .وأضاف المسؤول للعربية أن "وحدات المضادات الأرضية مدعومة بمنظومات التشويش نجحت في إسقاط الطائرات التي سيرتها من المناطق الشمالية الغربية لولاية شمال كردفان.

بالتزامن وسع الجيش والقوات المساندة له عمليات التمدد في محلية (بارا ) وعدد من البلدات بولاية شمال كردفان.



أتى توسع العمليات العسكرية هذا في أعقاب نجاح الجيش في استرداد مدينة بارا ذات الموقع الاستراتيجي بولاية شمال كردفان قبل يومين.