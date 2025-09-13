Advertisement

عربي-دولي

سوشيلا كاركي... قاضية سابقة في مهمة صعبة ولحظات فارقة بعد العاصفة

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1416375-638933573413388442.webp
Doc-P-1416375-638933573413388442.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يكن أمس عاديًا في العاصمة النيبالية كاتماندو، بعد أسبوع من الاحتجاجات الدامية التي أشعلها شباب "جيل زد"، والتي انتهت باستقالة رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي، وحل البرلمان.
Advertisement

فحين ظهرت على التلفزيون الرسمي سوشيلا كاركي، القاضية السابقة ورئيسة المحكمة العليا الوحيدة في تاريخ البلاد، تؤدي اليمين الدستورية كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة "مؤقتا"... كان فصلا جديدا يكتب في تاريخ نيبال.
فكاركي، البالغة من العمر 73 عامًا، ليست وجهًا مجهولًا للنيباليين. إذ بنت سمعتها حين جلست على مقعد رئيسة المحكمة العليا بين عامي 2016 و2017، حيث عُرفت بمواقفها الصارمة ضد الفساد داخل الحكومة.
فيما فشلت محاولات بعض المشرعين عزلها آنذاك، بل لم تزدها إلا شعبية، ورسخت صورتها كقاضية لا تساوم على نزاهة القضاء.

واليوم، تجد نفسها في اختبار أكبر بكثير، حيث أنها مطالبة بإدارة بلد غاضب، جيله الأصغر لا يثق بالطبقة السياسية، ويطالب بإعادة صياغة قواعد اللعبة.
فالاحتجاجات الأخيرة لم تكن كأي احتجاجات سابقة.، حيث هيمنت عليها وجوه شابة وغاضبة، تحمل هواتف ذكية أكثر مما تحمل لافتات.

وكانت شرارة هذه الاحتجاجات انطلقت من قرار بحظر منصات التواصل الاجتماعي، لكنها سرعان ما تحولت إلى تمرد شامل ضد ما يسميه الشباب "نظام النيبوتيزم"، حيث أبناء وأحفاد السياسيين الذين يعيشون حياة مرفهة بينما يهاجر ملايين من شباب نيبال بحثًا عن فرص عمل في الخارج.

ما ادى إلى سقوط 51 قتيلًا وأكثر من 1300 جريح وجعل الشارع يغلي أكثر، حتى استقال أولي تحت ضغط المحتجين الغاضبين والجيش معًا.
مواضيع ذات صلة
أسوشيتد برس: تعيين سوشيلا كاركي رئيسة المحكمة العليا السابقة في نيبال رئيسة مؤقتة للحكومة في البلاد
lebanon 24
13/09/2025 13:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سوشيلا كاركي رئيسة المحكمة العليا السابقة في نيبال تستعد لأداء اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة عقب استقالة الحكومة بسبب مظاهرات ضد الفساد في البلاد
lebanon 24
13/09/2025 13:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحرب.. المرشد الأعلى الإيراني يواجه خيارات صعبة
lebanon 24
13/09/2025 13:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظة صعبة.. مراسل يعثر على جثة طفلة مفقودة أثناء البث المباشر (فيديو)
lebanon 24
13/09/2025 13:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة العليا

البرلمان

الدستور

القضاء

العليا

ستوري

العلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:13 | 2025-09-13
06:10 | 2025-09-13
06:09 | 2025-09-13
05:33 | 2025-09-13
04:54 | 2025-09-13
04:45 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24