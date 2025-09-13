الخارجية الفلسطينية: مؤتمر حل الدولتين يتضمن خطوات ملموسة وإطارًا زمنيًا

Advertisement

أشارت الخارجية الى أن "أهمية مؤتمر حل الدولتين هي تضمنه إطارا زمنيا واضحا و خطوات ملموسة".وأكدت الخارجية الفلسطينية "أن النقاط التي تم تبنهيا بمؤتمر حل الدولتين تضمن خطوات عملية".أضافت: إعلان مؤتمر حل الدولتين يقوي المكانة السياسية والقانونية للدولة الفلسطينية.وتابعت الخارجية الفلسطينية "أن إعلان مؤتمر حل الدولتين يوقف الجرائم ".قالت إن "الدول التي تبنت حل الدولتين اتخذت خطوات عملية لمعاقبة ". (الحدث)