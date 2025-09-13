Advertisement

عربي-دولي

"جسم مجهول" يُحلق فوق المدينة المنورة.. فيديو يرصدهُ

Lebanon 24
13-09-2025 | 06:42
A-
A+
Doc-P-1416443-638933681829614940.jpg
Doc-P-1416443-638933681829614940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرَت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، لقطات مصورة تظهر اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لجسم مشبوه في سماء المدينة المنورة، يُعتقد أنه صاروخ، في حادثة هي الأبرز من نوعها فوق المدينة.
 
 
وذكر تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" أنَّ المقاطع المتداولة أظهرت على نطاق واسع انفجاراً في السماء ليلاً، صاحبه ومضات ساطعة، وهو المشهد الذي يتوافق مع عمل أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير الأجسام الطائرة المعادية.
 

وجاءت الحادثة في سياق تصعيد عسكري إقليمي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصده "إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل"، مشيراً إلى أن "منظومات الدفاع الجوي تعمل لاعتراضه"، ومطالباً السكان "باتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".


وفي تصعيد مرتبط، كان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قد أعلن أمس الجمعة، عن "استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش (إيلات)"، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول نوعية الهجوم أو نتائجه. (سبوتنيك)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مسيّرات إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق مدينة النبطية والجوار
lebanon 24
13/09/2025 15:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": المسيّرات الإسرائيلية تُحلق فوق مدينة بعلبك والجوار وفوق السلسلة الغربية
lebanon 24
13/09/2025 15:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق طائرة تابعة للجيش اللبناني من نوع سيسنا فوق مدينة بعلبك والجوار
lebanon 24
13/09/2025 15:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران مسيّر إسرائيلي يحلّق فوق مدينة القرداحة
lebanon 24
13/09/2025 15:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

أنظمة الدفاع الجوي

الجبهة الداخلية

الإسرائيلي

إسرائيل

سبوتنيك

اليمنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:33 | 2025-09-13
07:35 | 2025-09-13
07:29 | 2025-09-13
07:00 | 2025-09-13
06:39 | 2025-09-13
06:29 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24