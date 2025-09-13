"جسم مجهول" يُحلق فوق المدينة المنورة.. فيديو يرصدهُ

📹 الدفاعات الجوية السعودية تعترض جسما مجهولا فوق المدينة المنورة
🔸 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، لقطات مصورة تظهر اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لجسم مشبوه في سماء المدينة المنورة، يُعتقد أنه صاروخ، في حادثة هي الأبرز من نوعها فوق المدينة المنورة.
🔸… pic.twitter.com/b2xtseMBbu
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 13, 2025
📹 الدفاعات الجوية السعودية تعترض جسما مجهولا فوق المدينة المنورة
🔸 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، لقطات مصورة تظهر اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لجسم مشبوه في سماء المدينة المنورة، يُعتقد أنه صاروخ، في حادثة هي الأبرز من نوعها فوق المدينة المنورة.
🔸… pic.twitter.com/b2xtseMBbu