"جسم مجهول" يُحلق فوق المدينة المنورة.. فيديو يرصدهُ

انتشرَت عبر ، مساء أمس الجمعة، لقطات مصورة تظهر اعتراض الدفاعات الجوية لجسم مشبوه في سماء المدينة المنورة، يُعتقد أنه صاروخ، في حادثة هي الأبرز من نوعها فوق المدينة.

وذكر تقرير نشرته وكالة " " أنَّ المقاطع المتداولة أظهرت على نطاق واسع انفجاراً في السماء ليلاً، صاحبه ومضات ساطعة، وهو المشهد الذي يتوافق مع عمل في اعتراض وتدمير الأجسام الطائرة المعادية.



وجاءت الحادثة في سياق تصعيد عسكري إقليمي، حيث أعلن الجيش ، اليوم السبت، رصده "إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه "، مشيراً إلى أن "منظومات الدفاع الجوي تعمل لاعتراضه"، ومطالباً السكان "باتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة ".





وفي تصعيد مرتبط، كان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة ، العميد يحيى سريع، قد أعلن أمس الجمعة، عن "استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في وأم الرشراش (إيلات)"، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول نوعية الهجوم أو نتائجه. (سبوتنيك)