غزة تحت النار.. تصعيد القصف ونزوح جماعي وتحذيرات أممية

Advertisement

وكثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة قصفها على مدينة غزة، مستهدفةً مباني شاهقة متهمةً باستخدامها كمراكز مراقبة. وأعلن الجيش السبت قصف برج آخر في المدينة، في إطار هجوم يهدف للسيطرة على أكبر مدن القطاع، التي يعتبرها الجيش آخر معاقل حماس، فيما يعاني مئات الآلاف من السكان من المجاعة.واستهدفت إحدى الغارات الليلية منزلًا في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى مقتل عائلة من عشرة أفراد، بينهم أم وأطفالها الثلاثة، وفق مسؤولي الصحة. وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مقتل لاعب نادي الهلال محمد رامز سلطان مع 14 من أفراد عائلته في القصف نفسه.وفي ، تظاهر أقارب الرهائن الإسرائيليين لدى حماس مطالبين بإبرام اتفاق للإفراج عن أحبائهم، وانتقدوا ما وصفوه بنهج غير منتج من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت عيناف زانجاوكر، والدة أحد الرهائن، إن محاولة إسرائيل استهداف قادة حماس في قطر كانت "فشلًا ذريعًا"، فيما أشار الرئيس إلى أن القصف الإسرائيلي يعقد مسار المفاوضات.تزامن ذلك مع زيادة كبيرة في أعداد المغادرين لمدينة غزة خلال الأسابيع الأخيرة، رغم بقاء كثير من العائلات بسبب تكاليف المواصلات أو تكرار النزوح. ودعا جيش عبر رسالة على مواقع التواصل الفلسطينيين إلى المغادرة "فورًا" جنوبًا نحو منطقة وصفها بالإنسانية، وأعلن أن أكثر من ربع مليون شخص غادروا من أصل نحو مليون في شمال غزة.في المقابل، قدّرت أعداد بنحو 100 ألف شخص بين منتصف اب ومنتصف ايلول، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق الإيواء المكتظة. وذكرت أن أكثر من 86 ألف خيمة وإمدادات أخرى ما زالت بانتظار السماح بدخولها إلى القطاع حتى الأسبوع الماضي.وقالت في غزة السبت إن سبعة أشخاص، بينهم أطفال، توفوا بسبب سوء التغذية خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 420 بينهم 145 طفلًا منذ بدء الحرب. وجاء القصف على غزة بعد أيام من غارة إسرائيلية على قادة حماس في قطر، ما زاد من تعقيد المفاوضات بشأن إنهاء الحرب.