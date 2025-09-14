Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة في قضية كيرك.. تحذير وصله قبل مقتله: قنّاص سيستهدفك

Lebanon 24
14-09-2025 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1416639-638934369475700457.png
Doc-P-1416639-638934369475700457.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل أيام من اغتياله في جامعة يوتا فالي، كان الناشط الأميركي تشارلي كيرك قد تلقى تحذيرات أمنية جدية من خبير أمني بارز بشأن وجود "قناص محترف" يخطط لاستهدافه.

وقال كريس هيرزوغ، مالك مجموعة الحارس الشخصي في بيفرلي هيلز، إنه التقى كيرك في السادس من آذار بجامعة ولاية كاليفورنيا ونصحه بضرورة تعزيز إجراءات الأمن، محذراً من "احتمال بنسبة 100%" لقتله إذا لم يتم اتخاذ تدابير السلامة اللازمة.
Advertisement

ورغم أن كيرك استمع لبعض التوصيات، إلا أنه لم يتواصل لاحقاً مع هيرزوغ الذي أكد أن فريق الحماية كله كان يشعر بأن الإجراءات الأمنية "غير كافية تماماً" وأن حياة كيرك في خطر داهم. وأوضح هيرزوغ أنه نصح باستخدام لوحات زجاجية مضادة للرصاص وأجهزة كشف المعادن ضمن دائرة نصف قطرها 700 متر، مؤكداً على أهمية الزجاج المضاد للرصاص للحماية من طلقات القناصة المستهدفة للرأس.

وبعد 33 ساعة من الحادث، ألقت السلطات الأميركية القبض على المتهم تايلر روبنسون، بعد أن ساعد أحد أقاربه وصديق مقرب للعائلة في تسليمه للشرطة، حيث أبلغ مكتب الشريف المحلي باعتراف روبنسون بضلوعه في الهجوم.

وكان كيرك، البالغ من العمر 31 عاماً والحليف المقرب للرئيس الأميركي  دونالد ترامب، قد أصيب برصاصة في رقبته يوم الأربعاء أثناء مخاطبة حشد كبير في بلدة أوريم، في حادث هز الأوساط السياسية الأميركية.
مواضيع ذات صلة
تحذير أميركي للأجانب بعد مقتل الناشط كيرك
lebanon 24
14/09/2025 11:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اغتيال كيرك.. القناص طليق والمحققون يلاحقون الخيوط
lebanon 24
14/09/2025 11:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مقتله بساعات... رسالة من زوجة تشارلي كيرك تثير الجدل!
lebanon 24
14/09/2025 11:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في تعز.. مقتل مواطن يمني برصاص قنّاص حوثي
lebanon 24
14/09/2025 11:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة ولاية كاليفورنيا

دونالد ترامب

كاليفورنيا

روبنسون

المعادن

دونالد

ترامب

تايلر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-14
04:54 | 2025-09-14
03:15 | 2025-09-14
02:49 | 2025-09-14
00:33 | 2025-09-14
00:03 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24