ذكرت "سبوتنيك"، أنّ وتيرة التصعيد بين قوات والجيش السوريّ ارتفعت خلال الأيّام الماضية، وخصوصاً على محور تل رفعت. وقال في هذا السياق المحلل السياسي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة عمر رحمون، إنّ "المشهد الظاهري يوحي بأنه صراع بين حكومة و"قسد"، إلا أن جوهره الحقيقي يتمثل في التوتر المستمرّ بين والمشروع الكردي في شمال شرق سوريا".

وتابع رحمون: "الوجود الكردي شرق الفرات يُنظر إليه في أنقرة كتهديد مباشر للأمن القومي ، وهو ما يدفع تركيا إلى تبني سياسات هجومية أو احتوائية تجاه هذا الكيان، سواء عبر أدواتها العسكرية أو من خلال النفوذ الذي تمارسه على حكومة دمشق، ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن حكومة أحمد باتت في كثير من تحركاتها خاضعة للإيقاع التركي، وتعمل ضمن هامش المناورة الذي تسمح به أنقرة".

وأوضح قائلاً: "في السابق، كانت التحشيدات العسكرية تُستخدم كورقة ضغط سياسي، تهدف إلى تحسين شروط التفاوض أو فرض وقائع جديدة على الأرض، لكننا اليوم أمام مرحلة مختلفة تماما، لم تعد هذه التحركات مجرد أدوات ضغط، بل تحولت إلى استعدادات فعلية لمواجهة محتملة قد تندلع في أي لحظة، خاصة مع تصاعد التوترات وفشل المسارات السياسية في تحقيق اختراق حقيقي".

وأضاف: "الضغط السياسي عادة ما يمرّ بمراحل مدروسة، تبدأ بالتصعيد الإعلامي، ثم التهديدات، فالمناورات العسكرية، وصولا إلى التفاوض، لكن الظرف الراهن لا يسمح بهذا التدرج، تركيا تراقب الميدان عن كثب، وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض، بهدف على المشروع الكردي أو على الأقل تقويضه بشكل كبير، ومع ذلك، فإن الواقع الميداني يُظهر أن لا تركيا ولا حكومة دمشق تمتلكان القدرة الكاملة على إنهاء وجود "قسد"، التي باتت تتمتع بتركيبة عسكرية وإدارية يصعب تفكيكها بسهولة". (سبوتنيك)