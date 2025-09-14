الرئيس الجزائري يعين سيفي غريب رئيساً للوزراء

Advertisement

أفادت الرئاسة الجزائرية بأن رئيس الجمهورية ، عين اليوم الأحد، سيفي غريب رئيساً للوزراء وكلّفه بتشكيل الحكومة.وجاء في بيان مقتصب للرئاسة الجزائرية أن تبون استقبل اليوم سيفي غريب.وكان الرئيس عيّن بتاريخ 28 آب الماضي، غريب ، رئيسا للوزراء بالنيابة خلفا لنذير العرباي الذي أنهيت مهامه.وينتظر أن يعلن لاحقا عن قائمة أعضاء الحكومة الجديدة.