الرئيس الجزائري يعين سيفي غريب رئيساً للوزراء

Lebanon 24
14-09-2025 | 12:52
أفادت الرئاسة الجزائرية بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عين اليوم الأحد، سيفي غريب رئيساً للوزراء وكلّفه بتشكيل الحكومة.
وجاء في بيان مقتصب للرئاسة الجزائرية أن تبون استقبل اليوم سيفي غريب.

وكان الرئيس الجزائري عيّن بتاريخ 28 آب الماضي، غريب وزير الصناعة، رئيسا للوزراء بالنيابة خلفا لنذير العرباي الذي أنهيت مهامه.

وينتظر أن يعلن لاحقا عن قائمة أعضاء الحكومة الجديدة.
