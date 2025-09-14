رئيس وزراء إسبانيا يشيد بتظاهرات مؤيدة لغزة

أبدى سانتشيث إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، رغم أن مظاهراتهم على طول مسار سباق للدراجات أدت إلى تهديد بعض المتسابقين بالانسحاب خلال الأيام الماضية.

ومع التخطيط لمظاهرات كبيرة، جرى نشر أكثر من ألف شرطي اليوم مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يوما وينتهي في العاصمة .



وعطلت الاحتجاجات، التي استهدفت فريق إسرائيل-بريمر تيك بسبب أفعال في غزة، عدة مراحل من السباق، الذي من المقرر أن ينتهي اليوم في الساعة 5 بتوقيت غرينتش.