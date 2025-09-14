Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء إسبانيا يشيد بتظاهرات مؤيدة لغزة

Lebanon 24
14-09-2025 | 13:51
أبدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، رغم أن مظاهراتهم على طول مسار سباق إسبانيا للدراجات أدت إلى تهديد بعض المتسابقين بالانسحاب خلال الأيام الماضية.
ومع التخطيط لمظاهرات كبيرة، جرى نشر أكثر من ألف شرطي اليوم مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يوما وينتهي في العاصمة مدريد.

وعطلت الاحتجاجات، التي استهدفت فريق إسرائيل-بريمر تيك بسبب أفعال إسرائيل في غزة، عدة مراحل من السباق، الذي من المقرر أن ينتهي اليوم في الساعة 5 بتوقيت غرينتش.
رئيس الوزراء الإسباني

الإسباني بيدرو

إسرائيل

فلسطين

بيدرو

بريمر

مدريد

