إجماع أفريقي لحل أزمة السودان

قالت مفوضية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"، ، إن الموقف الذي أعلنته المجموعة الرباعية بشأن يتطابق تماما مع خريطة الطريق للسلام في السودان.وأكد الاتحاد الأفريقي و"إيغاد" في بيان، يوم الأحد، استعدادهما للعمل مع الرباعية، ومع الشعب السوداني، ومع جميع الشركاء لإنهاء الحرب، وحماية سيادة السودان ووحدته، ودفع عجلة انتقال سياسي شامل بقيادة مدنية.وقال البيان: "كما هو الحال مع الرباعية، يؤمن الاتحاد الأفريقي وإيغاد بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السودانية (...) وتتطلع المنظمتان الأفريقيتان إلى التعاون مع الرباعية في سعيهما لإنهاء الحرب وإعادة السودان إلى حكم دستوري بقيادة مدنية".وأوضح البيان أن الاتحاد الأفريقي و"إيغاد" سيعقدان، بالتعاون مع والأمم المتحدة والاتحاد ، جولة جديدة من المشاورات المتجددة مع الجماعات المدنية السودانية في أكتوبر لتعزيز الوحدة بين السودانيين وتمهيد الطريق لحوار سوداني-سوداني شامل، وانتقال سياسي إلى نظام دستوري بقيادة مدنية.