عربي-دولي
إجماع أفريقي لحل أزمة السودان
Lebanon 24
14-09-2025
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مفوضية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"،
يوم الأحد
، إن الموقف الذي أعلنته المجموعة الرباعية بشأن
السودان
يتطابق تماما مع خريطة الطريق
الأفريقية
للسلام في السودان.
وأكد الاتحاد الأفريقي و"إيغاد" في بيان، يوم الأحد، استعدادهما للعمل مع الرباعية، ومع الشعب السوداني، ومع جميع الشركاء لإنهاء الحرب، وحماية سيادة السودان ووحدته، ودفع عجلة انتقال سياسي شامل بقيادة مدنية.
وقال البيان: "كما هو الحال مع الرباعية، يؤمن الاتحاد الأفريقي وإيغاد بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السودانية (...) وتتطلع المنظمتان الأفريقيتان إلى التعاون مع الرباعية في سعيهما لإنهاء الحرب وإعادة السودان إلى حكم دستوري بقيادة مدنية".
وأوضح البيان أن الاتحاد الأفريقي و"إيغاد" سيعقدان، بالتعاون مع
جامعة الدول العربية
والأمم المتحدة والاتحاد
الأوروبي
، جولة جديدة من المشاورات المتجددة مع الجماعات المدنية السودانية في أكتوبر لتعزيز الوحدة بين السودانيين وتمهيد الطريق لحوار سوداني-سوداني شامل، وانتقال سياسي إلى نظام دستوري بقيادة مدنية.
