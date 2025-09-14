كوريا الشمالية: سلاحنا النووي دائم وغير قابل للتفاوض

Advertisement

(العربية)

أعلنت ، اليوم (الاثنين)، رفضها مطالبة بنزع أسلحتها النووية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، مؤكدة أن وضعها كدولة نووية «مكرس بشكل دائم» في قوانينها و«لا رجعة عنه».وقالت بعثة الشمالية لدى في بيان: «خلال اجتماع لمجلس محافظي ، ارتكبت الولايات المتحدة مجدداً استفزازاً سياسياً خطيراً بتصنيف حيازتنا لأسلحة نووية على أنه غير قانوني ومطالبتها بنزعه»، وفق ما أفادت المركزية الرسمية.وأكد البيان أن وضع كوريا الشمالية «المكرس بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للبلاد كدولة نووية، أصبح لا رجعة فيه»، مشيراً إلى عدم وجود «علاقات رسمية" لبيونغ يانغ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من 30 عاماً.وأضاف البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لا تملك السلطة القانونية ولا التبرير الأخلاقي للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة نووية موجودة خارج معاهدة حظر الانتشار النووي».وانسحبت كوريا الشمالية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1994 بعد خلاف بشأن عمليات التفتيش النووية، متهمة باستخدام الوكالة لانتهاك سيادتها.وقال البيان إن بيونغ يانغ «ستعارض وترفض بشدة أي محاولة لتغيير الوضع الحالي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وبكونها دولة مسؤولة ومسلحة نووياً»، مستخدمة الاسم الرسمي للبلاد.