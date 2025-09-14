Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية: سلاحنا النووي دائم وغير قابل للتفاوض

Lebanon 24
14-09-2025 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1416930-638935131703880106.jpg
Doc-P-1416930-638935131703880106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم (الاثنين)، رفضها مطالبة الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، مؤكدة أن وضعها كدولة نووية «مكرس بشكل دائم» في قوانينها و«لا رجعة عنه».
Advertisement

وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان: «خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ارتكبت الولايات المتحدة مجدداً استفزازاً سياسياً خطيراً بتصنيف حيازتنا لأسلحة نووية على أنه غير قانوني ومطالبتها بنزعه»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأكد البيان أن وضع كوريا الشمالية «المكرس بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للبلاد كدولة نووية، أصبح لا رجعة فيه»، مشيراً إلى عدم وجود «علاقات رسمية" لبيونغ يانغ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من 30 عاماً.

وأضاف البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لا تملك السلطة القانونية ولا التبرير الأخلاقي للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة نووية موجودة خارج معاهدة حظر الانتشار النووي».

وانسحبت كوريا الشمالية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1994 بعد خلاف بشأن عمليات التفتيش النووية، متهمة واشنطن باستخدام الوكالة لانتهاك سيادتها.

وقال البيان إن بيونغ يانغ «ستعارض وترفض بشدة أي محاولة لتغيير الوضع الحالي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وبكونها دولة مسؤولة ومسلحة نووياً»، مستخدمة الاسم الرسمي للبلاد.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
كوريا الشمالية: لن نجلس للتفاوض مع أميركا
lebanon 24
15/09/2025 12:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوات لوقف إطلاق نار دائم وغير مشروط في قطاع غزة
lebanon 24
15/09/2025 12:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية: وقف البث الدعائي على الحدود مع كوريا الشمالية
lebanon 24
15/09/2025 12:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: لا نهتم بما تقوم به كوريا الجنوبية ولن نتحاور معها
lebanon 24
15/09/2025 12:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الولايات المتحدة

كوريا الشمالية

وكالة الأنباء

الأمم المتحدة

الكورية

جمهورية

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-09-15
04:54 | 2025-09-15
04:49 | 2025-09-15
04:12 | 2025-09-15
03:30 | 2025-09-15
03:25 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24