حركة نزوح جماعي في غزة مع اشتداد القصف الإسرائيلي

أفادت مصادر في غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة فجر اليوم الاثنين.كما أفادت مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة بسقوط ومصابين إثر غارات إسرائيلية على منزلين بحي الشيخ شمالي المدينة فجر اليوم.وكانت مصادر في مستشفيات أفادت بأن 53 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع أمس، بينهم 35 في مدينة غزة.وفي دير البلح وسط القطاع استشهد 6 فلسطينيين -بينهم أطفال ونساء- في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين.وقد قصفت الطائرات برج الجندي المجهول وعمارة سكنية وعدداً من المباني المجاورة في مدينة غزة بقنابل شديدة الانفجار، فدمرتها تماما.وعلى وقع القصف المكثف للأبراج والمباني في مدنية غزة واشتداد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، يشهد حركة نزوح جماعي لمئات العائلات نحو مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة التي يزعم الإسرائيلي أنها آمنة.وفي مشهد تكرر مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، يجد أنفسهم مجددا في مواجهة المجهول، في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة. (الجزيرة)