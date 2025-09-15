Advertisement

عربي-دولي

حركة نزوح جماعي في غزة مع اشتداد القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
15-09-2025 | 00:15
أفادت مصادر مستشفى الشفاء في غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة فجر اليوم الاثنين.
كما أفادت مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة بسقوط شهداء ومصابين إثر غارات إسرائيلية على منزلين بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة فجر اليوم.

وكانت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أفادت بأن 53 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع أمس، بينهم 35 في مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع استشهد 6 فلسطينيين -بينهم أطفال ونساء- في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين.

وقد قصفت الطائرات الإسرائيلية برج الجندي المجهول وعمارة سكنية وعدداً من المباني المجاورة في مدينة غزة بقنابل شديدة الانفجار، فدمرتها تماما.

وعلى وقع القصف الإسرائيلي المكثف للأبراج والمباني في مدنية غزة واشتداد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، يشهد شارع الرشيد حركة نزوح جماعي لمئات العائلات الفلسطينية نحو مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة.

وفي مشهد تكرر مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، يجد الفلسطينيون أنفسهم مجددا في مواجهة المجهول، في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة. (الجزيرة)


 
