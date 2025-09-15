صورة لفم ترامب تثير الجدل.. البيت الأبيض يرد بتقرير طبي مفصل

Advertisement

أشعلت صورة لفم ، ، تفاعلا واسعا وسط بين نشطاء على ممن أبرزوا ظهور الجهة اليمنى من شفاهه بصورة غير طبيعية.وأثارت الصور المتداولة تكهنات وتحليلات عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي وسط مزاعم بأنها علامة على إصابة بجلطة أو إصابة بأعصاب الوجه.ويذكر أن صحة الرئيس الأمريكي برزت مؤخرا بعد ظهور علامات واختلاف بلون الجلد على يديه، وهو ما وسبق للبيت الأبيض أن عقب عليه، قائلا إن الرئيس خضع لفحص بسبب تورم في ساقيه وتم تشخيص إصابته بأنها قصور وريدي مزمن، وقالت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت، وهي تقرأ من تقرير تشخيص طبيب الرئيس، الكابتن شون باربابيلا، إن ، البالغ من العمر 79 عامًا، خضع "لفحص شامل، بما في ذلك الاختبارات الوعائية التشخيصية" مع الوحدة الطبية بالبيت الأبيض.وجاء في تقرير باربابيلا أنه "تم إجراء فحوصات دوبلر الوريدية الثنائية في الأطراف السفلية وكشفت عن قصور وريدي مزمن، وفقًا للتصنيف الدولي للأمراض رقم 9، وهي حالة شائعة، خاصة لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا".وقالت ليفيت إن الفحص جاء بعد أن لاحظ ترامب "تورمًا خفيفًا في أسفل ساقيه" خلال الأسابيع الأخيرة، وبعد قراءة تقرير باربابيلا، قالت ليفيت إنه "لا يوجد دليل على وجود جلطة وريدية عميقة أو مرض شرياني"، وأن جميع فحوصات ترامب المخبرية كانت "ضمن المعدلات الطبيعية". وأضافت أن ترامب خضع أيضًا لتخطيط صدى القلب، الذي لم يُظهر "أي علامات على قصور القلب أو اختلال وظائف الكلى أو أمراض جهازية".وأضافت ليفيت لاحقًا أن الرئيس لم يشعر بأي إزعاج. وأرجأت الأمر إلى رسالة قادمة من باربابيلا بشأن علاج هذه الحالة، وتحدثت السكرتيرة الصحفية أيضًا عن الكدمات التي ظهرت على ظهر يد الرئيس، والتي أرجعتها إلى "مصافحته المتكررة"، بالإضافة إلى استخدامه للأسبرين. (