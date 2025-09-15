28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن وسيول وطوكيو تطلق تدريبات عسكرية مشتركة في بحر الصين
Lebanon 24
15-09-2025
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تدريبا
جويا
وبحريا قبالة
جزيرة
كورية جنوبية، اليوم الاثنين، في أحدث تدريب مشترك أدانته
كوريا الشمالية
باعتباره "استعراضا متهورا للقوة".
Advertisement
وقالت
وزارة الدفاع
الكورية الجنوبية إن التدريب المسمى "فريدوم إيدج" يهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة للدول الثلاث في البحر والجو والفضاء السيبراني ولمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية.
وقالت القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادي إن التدريب سيشمل أصولا جوية تابعة لقوات مشاة البحرية والقوات الجوية الأميركية وسيضم تدريبات معززة على الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي، وعمليات إخلاء طبي وتدريب على العمليات البحرية، مما يجعله "أكثر مظاهرة تقدما للتعاون الدفاعي الثلاثي حتى الآن".
ويستمر التدريب قبالة جزيرة جيجو الجنوبية في
كوريا
الجنوبية حتى يوم الجمعة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
بدء تدريبات جوية وبحرية مشتركة بين أميركا وكوريا الجنوبية واليابان
Lebanon 24
بدء تدريبات جوية وبحرية مشتركة بين أميركا وكوريا الجنوبية واليابان
15/09/2025 12:43:32
15/09/2025 12:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: التدريبات المشتركة بين واشنطن وسول تظهر استعداداً لاستفزاز الحرب
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: التدريبات المشتركة بين واشنطن وسول تظهر استعداداً لاستفزاز الحرب
15/09/2025 12:43:32
15/09/2025 12:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مكاسب جماعية لأسواق الخليج بدعم من اتفاق واشنطن وطوكيو وأرباح الشركات
Lebanon 24
مكاسب جماعية لأسواق الخليج بدعم من اتفاق واشنطن وطوكيو وأرباح الشركات
15/09/2025 12:43:32
15/09/2025 12:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عقب اتفاق واشنطن وطوكيو.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
عقب اتفاق واشنطن وطوكيو.. تراجع في أسعار الذهب
15/09/2025 12:43:32
15/09/2025 12:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
كوريا الشمالية
وزارة الدفاع
الشمالي
واشنطن
النووي
الشمال
الهند
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد العدوان الإسرائيلي.. هل تواصل قطر وساطتها في غزة؟
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي.. هل تواصل قطر وساطتها في غزة؟
05:30 | 2025-09-15
15/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة طارئة لزعماء الدول العربية والإسلامية في الدوحة.. هل ستتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل؟
Lebanon 24
قمة طارئة لزعماء الدول العربية والإسلامية في الدوحة.. هل ستتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل؟
04:54 | 2025-09-15
15/09/2025 04:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
Lebanon 24
مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
04:49 | 2025-09-15
15/09/2025 04:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: إسرائيل فوق القانون بدعم أميركي
Lebanon 24
بزشكيان: إسرائيل فوق القانون بدعم أميركي
04:12 | 2025-09-15
15/09/2025 04:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الدوحة.. هل ستستهدف إسرائيل قادة حماس في هذه الدول؟
Lebanon 24
بعد الدوحة.. هل ستستهدف إسرائيل قادة حماس في هذه الدول؟
03:30 | 2025-09-15
15/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
08:00 | 2025-09-14
14/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-09-15
بعد العدوان الإسرائيلي.. هل تواصل قطر وساطتها في غزة؟
04:54 | 2025-09-15
قمة طارئة لزعماء الدول العربية والإسلامية في الدوحة.. هل ستتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل؟
04:49 | 2025-09-15
مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
04:12 | 2025-09-15
بزشكيان: إسرائيل فوق القانون بدعم أميركي
03:30 | 2025-09-15
بعد الدوحة.. هل ستستهدف إسرائيل قادة حماس في هذه الدول؟
03:25 | 2025-09-15
موسكو: كييف تعمدت استفزاز رومانيا بمسيرة لاختلاق أزمة
فيديو
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 12:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 12:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 12:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24