واشنطن وسيول وطوكيو تطلق تدريبات عسكرية مشتركة في بحر الصين

Advertisement

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تدريبا وبحريا قبالة كورية جنوبية، اليوم الاثنين، في أحدث تدريب مشترك أدانته باعتباره "استعراضا متهورا للقوة".وقالت الكورية الجنوبية إن التدريب المسمى "فريدوم إيدج" يهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة للدول الثلاث في البحر والجو والفضاء السيبراني ولمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية.وقالت القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادي إن التدريب سيشمل أصولا جوية تابعة لقوات مشاة البحرية والقوات الجوية الأميركية وسيضم تدريبات معززة على الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي، وعمليات إخلاء طبي وتدريب على العمليات البحرية، مما يجعله "أكثر مظاهرة تقدما للتعاون الدفاعي الثلاثي حتى الآن".ويستمر التدريب قبالة جزيرة جيجو الجنوبية في الجنوبية حتى يوم الجمعة. (العربية)