بين الهجرة والأمن.. ما وراء إعلان الطوارئ في العاصمة الأميركية؟

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الاثنين، إنه سيعلن حالة طوارئ وطنية في العاصمة بعد أن أبلغت رئيسة بلدية المدينة الحكومة الاتحادية بأن شرطة العاصمة لن تتعاون مع والجمارك بشأن المعلومات المتعلقة بالأفراد الذين يعيشون في أو يدخلونها بطريقة غير مشروعة.ونشر الشهر الماضي آلاف الجنود من والعملاء الاتحاديين في المدينة، في تأكيد غير عادي للسلطة الرئاسية، متذرعاً بما قال إنها موجة من جرائم العنف.ويرفض مسؤولو المدينة هذا التأكيد، مشيرين إلى الإحصائيات الاتحادية وإحصائيات المدينة التي تُظهر أن جرائم العنف انخفضت بشكل ملحوظ منذ ارتفاعها في 2023.يذكر أن قوات الحرس في واشنطن تخضع مباشرة لأوامر الرئيس، بخلاف معظم الولايات التي تتحكم فيها سلطات حكامها.(العربية)