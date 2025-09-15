Advertisement

عربي-دولي

أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة غادر وجبان

Lebanon 24
15-09-2025 | 09:05
أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال القمة العربية المنعقدة في الدوحة، أن العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية كان غادرًا وجبانًا، مستهدفًا موقع اجتماع قادة حركة حماس الذين كانوا يدرسون اقتراحًا أميركيًا لتسوية حول غزة.
وأشار إلى أن من يسعى بشكل منهجي لاستهداف طرف تفاوضي يهدف إلى إفشال المفاوضات، مؤكداً أن موقع الاجتماع كان معروفًا للجميع، وأن الدوحة نجحت عبر وساطتها مع مصر في تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

ووصف أمير قطر الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها تحولت إلى حرب إبادة، مشددًا على أن العمل العدواني فاجأ المواطنين وصدم العالم بأسره، محذرًا من محاولات إسرائيل فرض واقع جديد في المنطقة العربية وتحويلها إلى نفوذ إسرائيلي، معتبراً ذلك خطيرًا على استقرار المنطقة.
 
كما لفت إلى أن إسرائيل تسعى لتقسيم سوريا وزعزعة استقرار لبنان.
