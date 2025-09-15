أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة غادر وجبان

Advertisement

أكد أمير دولة قطر خلال المنعقدة في ، أن العدوان على العاصمة كان غادرًا وجبانًا، مستهدفًا موقع اجتماع قادة حركة الذين كانوا يدرسون اقتراحًا أميركيًا لتسوية حول غزة.وأشار إلى أن من يسعى بشكل منهجي لاستهداف طرف تفاوضي يهدف إلى إفشال المفاوضات، مؤكداً أن موقع الاجتماع كان معروفًا للجميع، وأن الدوحة نجحت عبر وساطتها مع مصر في تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.ووصف أمير قطر الحرب على غزة بأنها تحولت إلى حرب إبادة، مشددًا على أن العمل العدواني فاجأ المواطنين وصدم العالم بأسره، محذرًا من محاولات فرض واقع جديد في المنطقة العربية وتحويلها إلى نفوذ إسرائيلي، معتبراً ذلك خطيرًا على استقرار المنطقة.