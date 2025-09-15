28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
عربي-دولي
السيسي: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء
Lebanon 24
15-09-2025
|
09:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الهجوم
الإسرائيلي
على العاصمة
القطرية
الدوحة
بأنه "اعتداء آثم وانتهاك صارخ لميثاق
الأمم المتحدة
وتهديد للأمن والاستقرار"، مؤكدًا أن
إسرائيل
"تخطّت كل الحدود الحمراء".
وحذر
السيسي
خلال
القمة العربية
المنعقدة في الدوحة، من أن الانفلات الإسرائيلي والغطرسة المتنامية يوسّع رقعة الصراع ويهدد استقرار المنطقة، مشددًا على أن هذا السلوك العدواني يهدف إلى إفشال كل مساعي التهدئة.
وأكد أن الأمن الإسرائيلي لا يتحقق بانتهاك سيادة
الدول العربية
، داعيًا إلى أن "تستوعب إسرائيل أن أمنها وسيادتها لن يتحققا بالقوة بل باحترام القانون وسيادة الدول"، مشددًا على أهمية العمل وفق مبادئ تعكس رؤية عربية مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
الأمم المتحدة
القمة العربية
الدول العربية
عبد الفتاح
الإسرائيلي
إسرائيل
