السيسي: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء

وصف الهجوم على العاصمة بأنه "اعتداء آثم وانتهاك صارخ لميثاق وتهديد للأمن والاستقرار"، مؤكدًا أن "تخطّت كل الحدود الحمراء".وحذر خلال المنعقدة في الدوحة، من أن الانفلات الإسرائيلي والغطرسة المتنامية يوسّع رقعة الصراع ويهدد استقرار المنطقة، مشددًا على أن هذا السلوك العدواني يهدف إلى إفشال كل مساعي التهدئة.وأكد أن الأمن الإسرائيلي لا يتحقق بانتهاك سيادة ، داعيًا إلى أن "تستوعب إسرائيل أن أمنها وسيادتها لن يتحققا بالقوة بل باحترام القانون وسيادة الدول"، مشددًا على أهمية العمل وفق مبادئ تعكس رؤية عربية مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.