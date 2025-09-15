Advertisement

من حضر ومن غاب عن قمة الدوحة الطارئة؟

Lebanon 24
15-09-2025 | 09:42
انطلقت اليوم الاثنين القمة العربية-الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من القادة العرب، حيث من المتوقع أن يصدر بيان ختامي يتضمن موقفًا رداً على الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة.
وشهدت القمة حضور كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس اللبناني جوزيف عون، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وملك الأردن عبد الله الثاني.

وفي المقابل، غاب عن القمة عدد من القادة، حيث مثل سلطنة عمان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ومثل المغرب مولاي رشيد نيابة عن الملك محمد السادس، بينما حضر وفد الكويت برئاسة ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح نيابة عن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفد الإمارات برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ومثل البحرين الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
