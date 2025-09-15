من حضر ومن غاب عن قمة الدوحة الطارئة؟

Advertisement

انطلقت اليوم الاثنين القمة العربية-الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من العرب، حيث من المتوقع أن يصدر بيان ختامي يتضمن موقفًا رداً على الهجوم الأخير على الدوحة.وشهدت القمة حضور كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس اللبناني جوزيف عون، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الرئيس السوري أحمد ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، لجامعة أحمد أبو الغيط، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وملك الأردن عبد الله الثاني.وفي المقابل، غاب عن القمة عدد من القادة، حيث مثل سلطنة عمان الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ومثل المغرب مولاي رشيد نيابة عن الملك محمد السادس، بينما حضر وفد الكويت برئاسة ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح نيابة عن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفد الإمارات برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ومثل البحرين الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة.