عربي-دولي

رئيس مجلس الرئاسة الليبي: عدوان إسرائيل على قطر هو اعتداء على العرب

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:14
قال رئيس مجلس الرئاسة في ليبيا محمد المنفي إنَّ "العدوان الإسرائيلي على دولة قطر اعتداء على الأمة العربية والإسلامية بأسرها".
وفي كلمةٍ له خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة، اليوم الإثنين، قال المنفي إنّه "يجب اتخاذ موقف موحد في مجلس الأمن ضد العدوان على قطر ووقف الحرب على غزة"، وأضاف: "لن نترك دولة قطر ولا أهلنا بغزة يواجهان مصيرهما بمفردهما فالقضية واحدة والمصير مشترك".
 

وختم: "ندعو الشقيقة قطر إلى مواصلة جهودها المقدرة لإنهاء الحرب على غزة ووقف الإبادة".

