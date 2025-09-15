رئيس مجلس الرئاسة الليبي: عدوان إسرائيل على قطر هو اعتداء على العرب

قال رئيس في إنَّ "العدوان على اعتداء على الأمة العربية والإسلامية بأسرها".

وفي كلمةٍ له خلال الإسلامية في ، اليوم الإثنين، قال المنفي إنّه "يجب اتخاذ موقف موحد في ضد العدوان على قطر ووقف الحرب على غزة"، وأضاف: "لن نترك دولة قطر ولا أهلنا بغزة يواجهان مصيرهما بمفردهما فالقضية واحدة والمصير مشترك".



وختم: "ندعو الشقيقة قطر إلى مواصلة جهودها المقدرة لإنهاء الحرب على غزة ووقف الإبادة".

