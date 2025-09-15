رئيس وزراء ماليزيا: لفرض عقوبات على إسرائيل

دعا رئيس وزراء ماليزيا إلى قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع بعد اعتداء الأخيرة على .

وفي كلمة له خلال الإسلامية الطارئة في ، اليوم الإثنين، قال إبراهيم إنَّ "ماليزيا تدين بأشد العبارات الهجمات على الدوحة وهو هجوم همجي واعتداء على سيادة دولة قطر".



وتابع: "لا بد من التحلي بالشجاعة اللازمة لاتخاذ موقف عملي إزاء الاعتداءات المتواصلة".