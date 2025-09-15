Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء ماليزيا: لفرض عقوبات على إسرائيل

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1417227-638935571615504434.jfif
Doc-P-1417227-638935571615504434.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل بعد اعتداء الأخيرة على دولة قطر.
Advertisement
 

وفي كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، اليوم الإثنين، قال إبراهيم إنَّ "ماليزيا تدين بأشد العبارات الهجمات على الدوحة وهو هجوم همجي واعتداء على سيادة دولة قطر".
 

وتابع: "لا بد من التحلي بالشجاعة اللازمة لاتخاذ موقف عملي إزاء الاعتداءات المتواصلة".
 

وأكمل: "الإدانة لن توقف إطلاق الصواريخ ولن تحرر فلسطين بل لا بد من فرض عقوبات على إسرائيل، كما لا بد من قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل".

مواضيع ذات صلة
حماس: نثمن دعوة ماليزيا لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات على الاحتلال المجرم
lebanon 24
16/09/2025 01:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أيرلندا: الوقت حان لفرض عقوبات أوروبية على إسرائيل
lebanon 24
16/09/2025 01:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل اسرائيل.. دعوات لفرض عقوبات عليها
lebanon 24
16/09/2025 01:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء ماليزيا: لا بد من قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل
lebanon 24
16/09/2025 01:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24

القمة العربية

أنور إبراهيم

دولة قطر

دبلوماسي

الإسلام

بات على

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:47 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24