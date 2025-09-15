27
عربي-دولي
رئيس مجلس السيادة السوداني: الوحدة هي السبيل لحماية الأمن والسيادة
Lebanon 24
15-09-2025
|
11:20
A-
A+
أكد رئيس
مجلس السيادة السوداني
، خلال كلمته في
القمة العربية
الإسلامية الطارئة المنعقدة في
الدوحة
، أنّ وحدة الصف العربي والإسلامي وتماسك الموقف المشترك يمثلان السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والسيادة في مواجهة التحديات الراهنة.
ودعا إلى تحرك عربي وإسلامي جاد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويضع حدًا للتجاوزات والانتهاكات المستمرة، مشددًا على أن بيانات الإدانة وحدها لم تعد كافية لمواجهة حجم التهديدات.
واعتبر أنّ العدوان على الدوحة يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة، لا يقتصر على قطر وحدها، بل يبعث برسالة مقلقة إلى العالم بأسره، محذرًا من أنّ استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
Lebanon 24
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
18:28 | 2025-09-15
15/09/2025 06:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
16:36 | 2025-09-15
15/09/2025 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
16:03 | 2025-09-15
15/09/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
15:57 | 2025-09-15
15/09/2025 03:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
15:47 | 2025-09-15
15/09/2025 03:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
