رئيس مجلس السيادة السوداني: الوحدة هي السبيل لحماية الأمن والسيادة

أكد رئيس ، خلال كلمته في الإسلامية الطارئة المنعقدة في ، أنّ وحدة الصف العربي والإسلامي وتماسك الموقف المشترك يمثلان السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والسيادة في مواجهة التحديات الراهنة.ودعا إلى تحرك عربي وإسلامي جاد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويضع حدًا للتجاوزات والانتهاكات المستمرة، مشددًا على أن بيانات الإدانة وحدها لم تعد كافية لمواجهة حجم التهديدات.واعتبر أنّ العدوان على الدوحة يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة، لا يقتصر على قطر وحدها، بل يبعث برسالة مقلقة إلى العالم بأسره، محذرًا من أنّ استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.