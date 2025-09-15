Advertisement

عربي-دولي

رئيس مجلس السيادة السوداني: الوحدة هي السبيل لحماية الأمن والسيادة

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1417231-638935573204154245.png
Doc-P-1417231-638935573204154245.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، أنّ وحدة الصف العربي والإسلامي وتماسك الموقف المشترك يمثلان السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والسيادة في مواجهة التحديات الراهنة.
Advertisement

ودعا إلى تحرك عربي وإسلامي جاد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويضع حدًا للتجاوزات والانتهاكات المستمرة، مشددًا على أن بيانات الإدانة وحدها لم تعد كافية لمواجهة حجم التهديدات.

واعتبر أنّ العدوان على الدوحة يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة، لا يقتصر على قطر وحدها، بل يبعث برسالة مقلقة إلى العالم بأسره، محذرًا من أنّ استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: قدمنا عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم
lebanon 24
16/09/2025 01:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس السيادة في السودان: نؤمن بأن وحدة صفنا وتماسك موقفنا هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمننا وسيادتنا
lebanon 24
16/09/2025 01:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس السيادة السوداني يعلن تسخير الإمكانيات لدعم وإغاثة المتضررين بكارثة جبل مرة
lebanon 24
16/09/2025 01:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
16/09/2025 01:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس السيادة السوداني

مجلس السيادة

عيد الأم

الإسلام

إسلامي

الدوحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:47 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24