وزير خارجية قرغيزستان: إسرائيل انتهكت قواعد النظام الدولي بعدوانها على قطر

قال وزير خارجية قرغيزستان كولوباييف مولدوكانوفيتش إن "العدوان الغاشم على قطر يمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وفي كلمة له خلال الإسلامية الطارئة، اليوم الإثنين، في ، رأى مولدوكانوفيتش أنَّ " انتهكت قواعد بعدوانها على قطر".



وتابع: "يجب أن نتبنى موقفاً موحداً لمواجهة الاستفزازات ، وقطر تمثل مركزاً للسلام الدولي ومنصة للحوار والاعتداء عليها يمثل تقويضاً لجهود السلم الدولي".

