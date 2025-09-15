Advertisement

عربي-دولي

اليمن: الاعتداء على قطر يعني أننا كلّ لا يتجزأ

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1417289-638935596003260453.png
Doc-P-1417289-638935596003260453.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس الرئاسة اليمنية، في كلمته خلال اقمة العربية والاسلامية العاجلة، المنعقدة في الدوحة، إلى أن الاعتداء الإسرائيلي الغادر على قطر يؤكد أن الأمن العربي والإسلامي كل لا يتجزأ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس الرئاسة اليمنية: الاعتداء الإسرائيلي الغادر على قطر يؤكد أن الأمن العربي والإسلامي كل لا يتجزأ
lebanon 24
16/09/2025 01:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات: أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي
lebanon 24
16/09/2025 01:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون من قمة الدوحة: نحن هنا باسم كل لبنان كي نتضامن مع أنفسنا لأننا تعلمنا أن الاعتداء على أي شقيق هو اعتداء علينا بالذات واليوم الاعتداء هو على قطر
lebanon 24
16/09/2025 01:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر: متضامنون في مواجهة هذا الاعتداء السافر
lebanon 24
16/09/2025 01:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الرئاسة اليمنية

مجلس الرئاسة

رشاد العليمي

الإسرائيلي

رئاسة ال

الاسلامي

الإسلام

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:47 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24